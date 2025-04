No ha sido una temporada fácil para estos equipos de la conferencia del oeste, aunque comenzaron con muchas expectativas, no pudieron rendir lo esperado con muchos problemas de lesiones. Hablamos del encuentro del Play In que protagonizarán los Sacramento Kings vs Dallas Mavericks, el duelo se llevará a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento en la jornada del 17/04/2025.

Los Sacramento Kings cayeron en una gran cantidad de imprecisiones después del mercado de pases, recordemos que se quedaron sin una de sus principales referentes ofensivas De'Aaron Fox, lo que mermó considerablemente su efectividad de victorias terminando en el noveno lugar del oeste. Por otro lado, los Dallas Mavericks fueron uno de los protagonistas del mercado de pases, ya que concretaron la operación que llevó a Luka Doncic a los Lakers por Anthony Davis, pero al mismo tiempo sufrieron la baja de Kyrie Irving por lo que resta de temporada por lesión, aun así el equipo se quedó con el último cupo del Play In.

Pronósticos Sacramento Kings vs Dallas Mavericks, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap Dallas Mavericks+9.5

Un jugador tan experimentado como Anthony Davis no hay que darlo nunca por vencido, si bien es cierto carece de apoyo, el ex Lakers tiene la capacidad necesaria para colocarse al equipo al hombro. Otro jugador que puede ser clave, tanto por su experiencia como por lo que es capaz de aportar con sus tiros exteriores es Klay Thompson, aunque no ha tenido la temporada esperada, durante su estadía en Warriors se acostumbró a estos tipos de escenarios tan cruciales.

Más de 212 puntos

Ambos equipos se caracterizan por un enfoque mucho más ofensivo, pero al mismo tiempo suelen permitir grandes libertades en defensa. Lo que abre totalmente las probabilidades de desarrollarse un encuentro con muchas anotaciones, ambos llegan a este duelo de Play In permitiendo más de 115 puntos por encuentro.

Victoria de Sacramento Kings

Además del factor local, la alta dependencia que tienen los Mavericks con Anthony Davis puede pasarle factura en este encuentro. Si comparamos ambas plantillas, los de casa cuentan con mucha más profundidad ofensiva, sin dejar de mencionar que en los últimos enfrentamientos entre Davis y Sabonis, el jugador lituano ha dominado, otro aspecto importante es que los Kings les han ganado 3 de los últimos 5 duelos a los Mavericks.

Estadística y últimos partidos entre Kings y Mavericks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 03 de marzo del 2025 y arrojó un marcador final de 122-98 a favor de los Sacramento Kings.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Sacramento Kings dominan la serie al ganar 3 partidos. Mientras que los Dallas Mavericks solo pudieron hacer lo propio en 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Kings y Mavericks de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Kings – Mavericks NBA hoy

Para el pronóstico del Kings vs Mavericks 17 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Sacramento Kings Los Sacramento Kings tendrán las ausencias de Malik Monk y Jake LaRavia. Noticias de Dallas Mavericks Los Dallas Mavericks tendrán las ausencias de Olivier-Maxence Prosper y Kyrie Irving.

