Los Kings no se encuentran viviendo un gran momento, por lo que en la jornada del 25/11/2024 intentarán sumar una victoria de local que los haga recuperar la confianza. Se estará efectuando el encuentro entre los Sacramento Kings vs Brooklyn Nets, el partido se llevará a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento.

Los Sacramento Kings no llegan en su mejor momento a esta jornada, ya que registran 2 derrotas consecutivas tras perder frente a los Angeles Clippers 104-88, el máximo anotador del encuentro fue De'Aaron Fox con 29 puntos. Por otro lado, los Brooklyn Nets también vienen atravesando un momento amargo en la temporada sumando 4 derrotas en sus últimos 5 duelos disputados, la última de ellas frente a los Philadelphia 76ers 113-98.

Pronósticos Sacramento Kings vs Brooklyn Nets, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap Brooklyn Nets +7

Los Kings también han tenido unos días difíciles en lo que respecta a la profundidad de su plantilla, padeciendo problemas al momento en que sus titulares no se encuentran en acción. Si bien es cierto los visitantes pueden estar proyectando la misma dificultad, cuentan con figuras con una alta capacidad anotadora que pueden lograr mantenerse a raya de los Kings, hablamos de jugadores como Cameron Thomas, Dennis Schroder y los tiros exteriores del siempre rendidor Cameron Johnson.

Menos de 221.5 puntos

No han sido fáciles los últimos días a nivel ofensivo de estos equipos, viviendo grandes imprecisiones y también afectados por algunas lesiones que limitaron su rendimiento. Una muestra de ello fue en el encuentro de los Kings frente a los Clippers, en donde no lograron superar la barrera de los 90 puntos, caso parecido el de los Nets en donde no superaron la barrera de los 100 puntos ante los 76ers, bajando su promedio anotador a 110 por duelo.

Victoria de Sacramento Kings

Ganando apenas 3 encuentros de sus últimos 10, los Nets tendrán grandes dificultades de enfrentar a los Kings en este encuentro de visitante. Principalmente, por su mal rendimiento fuera de casa en la temporada regular, registrando incluso 3 derrotas consecutivas, un aspecto que sabrán aprovechar los locales de la mano de sus referentes De'Aaron Fox, DeMar DeRozan y Domantas Sabonis.

Estadística y últimos partidos entre Kings y Nets de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 07 de abril del 2024 y arrojó un marcador final de 107-77 a favor de los Sacramento Kings.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Sacramento Kings dominan la serie al ganar 4 partidos. Mientras que los Brooklyn Nets solo pudieron hacer lo propio en 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Kings y Nets de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Kings – Nets NBA hoy

Para el pronóstico del Kings vs Nets 25 noviembre 2024 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Sacramento Kings Los Sacramento Kings tendrán las ausencias de Isaiah Crawford, Mason Jones y Malik Monk. Noticias de Brooklyn Nets Los Brooklyn Nets tendrán las ausencias de Day'Ron Sharpe y Bojan Bogdanovic.

