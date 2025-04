Entramos en la recta final de la temporada regular de la NBA, en la jornada del 12/04/2025 la conferencia del este nos estará regalando el encuentro entre los New York Knicks vs Cleveland Cavaliers. El partido se llevará a cabo en el Madison Square Garden de New York, 2 equipos que estarán dando mucho de qué hablar en los PlayOffs.

Los New York Knicks llegarán con muchas expectativas a los PlayOffs, además de clasificar estando en el tercer lugar de la conferencia del este, pudo contar con el regreso de Jalen Brunson lo cual será un plus bastante importante para el accionar de sus ofensivas. Por otro lado, los Cleveland Cavaliers ya habiendo asegurado el primer lugar de la conferencia desde hace varias jornadas, tendrán que demostrar que no fue casualidad el rendimiento que tuvieron en la ronda regular.

Pronósticos New York Knicks vs Cleveland Cavaliers, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo New York Knicks

Los Pacers aún se encuentran al acecho de los Knicks por el tercer lugar, por lo que otra victoria para los Knicks puede ser crucial para quedarse con la posición. En pocas palabras, se espera que los de casa salgan agresivos desde el comienzo para quedarse con este encuentro, para ello la dupla conformada por Brunson y Towns tendrá que cargar con el equipo para dominar lo antes posible.

Más de 228.5 puntos

Muy probablemente los Cleveland Cavaliers terminen como el mejor equipo anotador de la liga, llegan a esta última semana promediando más de 122 puntos por encuentro. Sin embargo, también hay que hablar del promedio de los New York Knicks cercano a los 116, lo cual nos confirma que será un enfrentamiento con mucha proyección ofensiva, tal y como vienen siendo las últimas presentaciones de ambos equipos.

Victoria de New York Knicks

Hemos visto como los equipos que ya aseguraron sus posiciones de cara a los PlayOffs, han comenzado a limitar los minutos de sus jugadores importantes. Este será el caso de los Cleveland Cavaliers, quienes intentarán dosificar a algunas de sus piezas para lo que se viene, algo que pueden aprovechar los Knicks apoyados de su localía y de lo bien que rinden cuando tienen a la mayoría de su plantilla activa.

Estadística y últimos partidos entre Knicks y Cavaliers de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 02 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 124-105 a favor de los Cleveland Cavaliers.

En las últimas 5 oportunidades en donde equipos se han enfrentado, los Cleveland Cavaliers dominan la serie al ganar 4 partidos, mientras que los New York Knicks hicieron lo propio en solo 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Knicks y Cavaliers de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Knicks – Cavaliers NBA hoy

Para el pronóstico del Knicks vs Cavaliers 12 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks tendrán las posibles ausencias de Mitchell Robinson, OG Anunoby y Josh Hart. Noticias de Cleveland Cavaliers Los Cleveland Cavaliers tendrán las posibles ausencias de Max Strus, Donovan Mitchell, Darius Garland y Evan Mobley.

