Uno de los clásicos más antiguos de la NBA, se estará efectuando a pocos días de dar comienzo a los emocionantes PlayOffs. Se trata del duelo entre los New York Knicks vs Boston Celtics, el partido se llevará a cabo en el Madison Square Garden de New York en la jornada del 09/04/2025, en donde ambos equipos afinarán los últimos detalles para llegar de la mejor manera a la siguiente ronda.

Los New York Knicks han venido mejorando su rendimiento a pesar de la larga ausencia de Jalen Brunson, llegan a esta jornada ganando 7 de sus últimos 10 encuentros, el último de ellos frente a los Phoenix Suns 112-98. Por otro lado, los Boston Celtics siguen demostrando por qué son los actuales campeones de la NBA, a pesar de estar clasificados a los PlayOffs, el equipo registra 9 victorias en sus últimos 10 encuentros, después de ganarle a los Washington Wizards 124-90.

Hándicap New York Knicks+8.5

Al tratarse de uno de los clásicos más antiguos de la NBA, se espera mucha competitividad de lado y lado. Los Knicks apoyados del regreso de Jalen Brunson y el talento anotador de Karl-Anthony Towns y Ogugua Anunoby, podrán mantenerse a raya de los Celtics, sin dejar de mencionar que contarán con la localía del Madison Square Garden que siempre es un plus importante, solo han perdido 2 de los últimos 10 encuentros frente a su afición.

Menos de 229.5 puntos

Los equipos ya comienzan a reforzar sus esquemas defensivos de cara a los PlayOffs, uno de ellos son los actuales campeones, quienes llegan a esta jornada siendo el tercer mejor equipo defensor de la liga. Los Celtics se encuentran permitiendo solo 107 puntos por encuentro, aunque los Knicks son un equipo netamente ofensivo, estarán enfrentando a una de las plantillas más sólidas defensivamente hablando, de hecho, han limitado por debajo de los 115 puntos a la mayoría de sus rivales en los últimos 10 enfrentamientos.

Victoria de Boston Celtics

Los actuales campeones llegan con el cartel de favoritos, además de haberle ganado los últimos 4 enfrentamientos a los Knicks, el equipo sigue demostrando que es uno de los más completos y con mayor profundidad de toda la liga. Algo que tal vez pueda afectarles a los de casa, el tema de sus rotaciones ofensivas cuando los titulares no están en cancha será un dolor de cabeza para igualar el accionar de jugadores como Brown, White, Holiday, Tatum e incluso Pritchard desde la banca.

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 23 de febrero del 2025 y arrojó un marcador final de 118-105 a favor de los Boston Celtics.

En las últimas 5 oportunidades en donde equipos se han enfrentado, los Boston Celtics dominan la serie al ganar 4 partidos, mientras que los New York Knicks hicieron lo propio en solo 1 ocasión.

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks tendrán la ausencia de Ariel Hukporti. Noticias de Boston Celtics Los Boston Celtics tendrán las posibles ausencias de Kristaps Porzingis y Jayson Tatum.

