Se estará efectuando el clásico de la ciudad de New York en la jornada del 23/03/24, 2 equipos que quieren retomar el camino del triunfo en lo que respecta a la conferencia del este. Hablamos del partido entre los New York Knicks vs Brooklyn Nets, el duelo se efectuará en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, unos Knicks que vienen de perder frente a los actuales campeones.

Los New York Knicks vienen de frenar una racha de 4 victorias consecutivas, tras perder contra los Denver Nuggets en días recientes, por lo que este encuentro les servirá para retomar la confianza y regresar al camino del triunfo. Por otro lado, los Brooklyn Nets siguen en caída libre al registrar su 5ta derrota consecutiva antes de este partido.

Pronósticos New York Knicks vs Brooklyn Nets , apuestas de Baloncesto NBA

Gana Medio Tiempo New York Knicks

Jalen Brunson se ha convertido en el jugador referencia de los Knicks desde principio de temporada, no solo por su gran accionar ofensivo, también por la destacada capacidad que tiene para desequilibrar y abrir los espacios de los rivales. Por lo que puede ser el responsable de abrir los espacios defensivos de los Nets, un departamento que no lo suelen dominar.

Menos de 218.5 puntos

Parte del éxito que han tenido los Knicks en los últimos días, se debe a su excelente defensa. Es que los locales, cuentan con el 2do mejor promedio de puntos recibidos de la liga estando cerca de los 108 por partido, con todos los problemas que vienen arrastrando los Nets con su ofensiva, será otro aspecto que le dará la ventaja a los Knicks.

Victoria New York Knicks

Los New York Knicks son los grandes favoritos en este encuentro, no solo por jugar de local, también por enfrentar a un equipo que llega en un mal momento registrando hasta 5 derrotas consecutivas. Además, al tratarse de un clásico de la ciudad, será una motivación extra para salir agresivos desde el minuto 1 y asegurar así la victoria.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Knicks y Nets de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 23 de enero del 2024 y arrojó un marcador final de 108-103 a favor de los New York Knicks.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos dos equipos se han enfrentado, Los New York Knicks dominan la serie al ganar 4 partidos, mientras que los Brooklyn Nets solo pudieron hacer lo propio en 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Knicks vs Nets de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar +

Noticias del Knicks – Nets NBA hoy

Para el pronóstico del Knicks vs Nets 23 Marzo 2024 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks llegan al encuentro con las ausencias de Mitchell Robinson, OG Anunoby y Julius Randle. Noticias de Brooklyn Nets Los Brooklyn Nets llegan al encuentro con las ausencias de Dorian Finney-Smith, Ben Simmons y Dariq Whitehead.

