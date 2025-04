Otra de las llaves de la conferencia del este comenzará su accionar en la jornada del 20/04/2025, se trata del duelo entre los New York Knicks vs Detroit Pistons. El partido se llevará a cabo en el Madison Square Garden de New York, sin duda de que nos espera grandes emociones a lo largo de esta serie.

Los New York Knicks fueron mejorando de a poco tras la vuelta de Jalen Brunson, recordemos que los de casa pasaron a los PlayOffs en el tercer lugar de la conferencia del este, terminando con un récord de 2 victorias en sus últimos 5 encuentros. Por otro lado, los Detroit Pistons vivieron muchos altibajos en el último tramo de la ronda regular, perdiendo 4 de sus últimos 5 enfrentamientos, sin embargo, pudieron asegurar el sexto puesto de la tabla.

Pronósticos New York Knicks vs Detroit Pistons, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap Detroit Pistons+11.5

Los Pistons ya fueron capaces de vencer a los Knicks en la ronda regular, de hecho, les han ganado 3 de los últimos 5 enfrentamientos a los de casa. Otro factor que será determinante, es el rendimiento de Cade Cunningham quien ha tenido una temporada sumamente destacada promediando más de 26 puntos por duelo, con estas características nos deja saber que los de Detroit serán un rival difícil de vencer.

Más de 216 puntos

Ambos equipos llegan a estos PlayOffs promediando más de 115 puntos por encuentro, lo cual eleva las probabilidades de observar una serie con mucho accionar ofensivo. Más si tenemos en cuenta lo mal que terminaron los Pistons en el ámbito defensivo, culminaron la ronda regular recibiendo casi 114 puntos por duelo, pero lo más preocupante es que permitieron más de 120 puntos en 3 de sus últimos 4 partidos.

Victoria de New York Knicks

En términos de profundidad los Knicks llegan con mucha más ventaja a esta serie, sin dejar de mencionar que comenzarán con el factor local de su lado, lo cual será un plus importante para comenzar con una victoria. La vuelta de Jalen Brunson le da un impulso considerable a la plantilla, sobre todo, en el accionar ofensivo en donde compartirá responsabilidad con Karl-Anthony Towns que tendrá todo a su favor para dominar la zona de los tableros.

Estadística y últimos partidos entre Knicks y Pistons de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 10 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 115-106 a favor de los Detroit Pistons.

En las últimas 5 oportunidades en donde equipos se han enfrentado, los Detroit Pistons dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los New York Knicks hicieron lo propio en solo 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Knicks y Pistons de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Knicks – Pistons NBA hoy

Para el pronóstico del Knicks vs Pistons 20 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks tendrán la ausencia de Ariel Hukporti. Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán la ausencia de Jaden Ivey.

