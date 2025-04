Tendremos el segundo capítulo de la serie entre los New York Knicks vs Detroit Pistons en la jornada del 22/04/2025. El partido se llevará a cabo nuevamente en el Madison Square Garden de New York, el primer encuentro estuvo lleno de mucha emoción, en donde los de casa tuvieron que venir de atrás para poder salir victoriosos.

Después de estar perdiendo el primer encuentro, los New York Knicks tuvieron que ir remontando de a poco para poder llevarse la victoria, ahora llegan con el objetivo de sumar otra para viajar a Detroit con mucha más ventaja. Por otro lado, los Detroit Pistons tendrán que realizar algunos ajustes para cerrar mejor los encuentros, a pesar de que estuvieron arriba en el marcador no pudieron robarse la victoria en New York.

Pronósticos New York Knicks vs Detroit Pistons, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap Detroit Pistons+9.5

Los Pistons demostraron que son capaces de batallar a pesar de su condición de visitante, gracias al accionar de jugadores como Cade Cunningham el equipo logró aprovechar los espacios que le dieron los Knicks. Con los ajustes defensivos que se esperen que realicen para limitar la carrera de los de casa, se mantendrán mucho más cerca que en el primer encuentro.

Más de 218 puntos

En el primer encuentro de la serie observamos el potencial anotador de estos equipos, pudieron sobrepasar la barrera de los 100 puntos con mucha facilidad. Uno saldrá con la intención de empatar la serie, mientras que otro está obligado a tomar más ventaja para viajar a Detroit, por lo que tendrán un accionar mucho más agresivo, sin dejar de mencionar que el ritmo del encuentro estará tomado por los Knicks, quienes intentarán nuevamente en apoyarse en sus transiciones rápidas para hacer daño, lo cual impactará en el resultado final.

Victoria de New York Knicks

A pesar de que se espera un mejor rendimiento de los Pistons, los Knicks siguen siendo favoritos para llevarse esta victoria. A través de transiciones rápidas los de New York hicieron mucho daño, ya que los Pistons se basan en un juego mucho más físico, este escenario los vuelve a poner en desventaja y más que volverán a disputar el encuentro en condición de visitante, la dupla Towns – Brunson tiene todo a su favor para marcar diferencias nuevamente.

Estadística y últimos partidos entre Knicks y Pistons de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 19 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 123-112 a favor de los New York Knicks.

En las últimas 5 oportunidades en donde equipos se han enfrentado, los Detroit Pistons dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los New York Knicks hicieron lo propio en solo 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Knicks y Pistons de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Knicks – Pistons NBA hoy

Para el pronóstico del Knicks vs Pistons 22 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa. Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán la ausencia de Jaden Ivey.

