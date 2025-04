Los Knicks tendrán la oportunidad de terminar con su serie en la jornada del 30/04/2025, ya que se estará efectuando el quinto encuentro entre los New York Knicks vs Detroit Pistons. El duelo se llevará a cabo en el Madison Square Garden de New York, en donde los visitantes están obligados a ganar si no quieren caer eliminados.

Después de un cuarto choque sumamente polémico, los New York Knicks pudieron ser capaces de ganar los 2 encuentros disputados en Detroit, de esta manera, se colocan 3 a 1 arriba en la serie. Por otro lado, los Detroit Pistons estuvieron muy cerca de conseguir su segundo triunfo en el cuarto encuentro, pero por polémicas decisiones arbitrales al final, fueron perjudicados con la derrota.

Pronósticos New York Knicks vs Detroit Pistons, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap Detroit Pistons+8.5

Cade Cunningham puede ser una figura clave para que los Pistons se mantengan muy cerca en el marcador de los Knicks, recordemos que ha sido el jugador más importante que han tenido los visitantes en lo que va de PlayOffs. Aunque los Knicks dominan la serie, se han mostrado algo inconsistentes en defensa poniendo a un lado el cuarto encuentro, al estar contra la pared, obliga a los de Detroit salir con todo desde el comienzo.

Más de 212 puntos

Ambos equipos saldrán agresivos por múltiples razones, por un lado, los Knicks jugando en el Madison Square Garden, tratarán de seguir haciendo daño con sus transiciones rápidas y además con los tiros de 3 puntos para intentar terminar la eliminatoria. Por otro, los Detroit Pistons no tienen mañana, tendrán que salir a buscar el partido desde el minuto 1 si quieren mantenerse con las aspiraciones intactas de avanzar, por lo que se espera una leve reacción ofensiva de los visitantes.

Victoria de New York Knicks

Si bien es cierto, puede ser un encuentro que se torne algo disputado desde el comienzo, los Knicks llegan con el cartel de favoritos. Tendrán nuevamente la localía a su favor, sabrán apoyarse de la ventaja que tienen en la serie (3-1) para plantear un mejor encuentro y sobre todo, es una oportunidad ideal para terminar con la eliminatoria lo antes posible para no dar opciones de reacción a los Pistons.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Knicks y Pistons de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 27 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 94-93 a favor de los New York Knicks.

En las últimas 5 oportunidades en donde equipos se han enfrentado, los New York Knicks dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los Detroit Pistons hicieron lo propio en solo 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Knicks y Pistons de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Knicks – Pistons NBA hoy

Para el pronóstico del Knicks vs Pistons 30 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa. Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán las ausencias de Jaden Ivey y Isaiah Stewart.

Consulta otros Pronósticos NBA.