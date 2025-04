La jornada del 07/04/2025 nos estará brindando el interesante encuentro entre los New York Knicks vs Phoenix Suns. El duelo se llevará a cabo en el Madison Square Garden de New York, en donde los de casa tratarán de aprovechar el mal momento que viven los Suns para afianzarse más en la tercera posición de la conferencia del este.

Los New York Knicks llegan a esta jornada ganando 4 de sus últimos 5 enfrentamientos, el último de ellos frente a los Atlanta Hawks 121-105, para así mantenerse en el tercer lugar de la clasificación y asegurar su pase a los PlayOffs. Por otro lado, los Phoenix Suns siguen en caída libre, llegan a esta jornada registrando 5 derrotas consecutivas al perder frente a los Boston Celtics 123-103 a pesar de la vuelta de Bradley Beal.

Pronósticos New York Knicks vs Phoenix Suns, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo New York Knicks

Los Suns ya venían arrastrando grandes problemas de profundidad incluso antes de la lesión de Kevin Durant, con la ausencia de su principal referencia ofensiva por lesión, las cosas empeoraron para los de Phoenix. La falta de profundidad y lo mal que vienen defendiendo, le permitirán a jugadores como Karl-Anthony Towns y Ogugua Anunoby hacerse sentir en el marcador.

Más de 224.5 puntos

Si bien es cierto se enfrentarán 2 equipos con mucha proyección ofensiva, los Knicks promediando 116 puntos por encuentro y los Suns 114, llama la atención las grandes libertades que permiten los visitantes en defensa. Llegan a este encuentro recibiendo casi 117 puntos por juego, siendo una de las principales causas de su mal momento en la temporada.

Victoria de New York Knicks

Los Knicks estarán recibiendo a un equipo que pelea por meterse en el último puesto del Play In, aunque cada vez más se le hace difícil, sumando 5 derrotas consecutivas antes de este partido y sufriendo la ausencia de Kevin Durant por lesión. Mientras que los de New York contando con la localía y con la posibilidad de que Brunson pueda regresar, llegan con el cartel de favoritos para obtener la victoria.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Knicks y Suns de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 20 de noviembre del 2024 y arrojó un marcador final de 138-122 a favor de los New York Knicks.

En las últimas 5 oportunidades en donde equipos se han enfrentado, los New York Knicks dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los Phoenix Suns hicieron lo propio en 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Knicks y Suns de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Knicks – Suns NBA hoy

Para el pronóstico del Knicks vs Suns 07 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks tendrán las ausencias de Jalen Brunson, Mitchell Robinson, Miles McBride y Ariel Hukporti. Noticias de Phoenix Suns Los Phoenix Suns tendrán la ausencia de Kevin Durant.

