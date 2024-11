Pronóstico Olympiacos vs Baskonia - Euroliga

La Euroliga no frena ni siquiera con las ventanas FIBA para el clasificatorio de los torneos continentales de selecciones y nos ofrece la Jornada 11. El Baskonia visita al Olympiacos en el El Pireo el 21 de noviembre de 2024, a las 20:15 horas. Ambos equipos llegan al encuentro con sensaciones y dinámicas totalmente contrapuestas y será un duro examen para los de Pablo Laso.

El Baskonia aterriza a tierras helenas para enfrentarse a un Olympiacos que sigue aspirando a todo. Lo hará en una situación complicada, pues los azulgrana no consiguen escapar de una racha de derrotas que ya se cuenta por tres: dos en Euroliga y una en Liga Endesa. Después de encajar su primera derrota en casa en la Jornada 9, cayendo frente al Anadolu Efes por 89-84, la doble jornada no perdonó, cayendo también ante AS Mónaco por 75-86 en la Jornada 10. Este resultado deja al Baskonia con un balance negativo de 4-6.

Por su parte, el Olympiacos suma ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, saliendo airoso de la última doble jornada Euroliga muy disputada: venció en primera instancia a ASVEL por 94-92 y después a Maccabi por 91-94.

Pronósticos Olympiacos vs Baskonia y apuestas de baloncesto Euroliga

Gana Olympiacos

Si ya quedan pocos argumentos a favor de Baskonia en un partido que se presupone de máxima dificultad al ser lejos del Buesa Arena, el nivel aumenta al considerar el buen momento de Olympiacos a pesar de contar con alguna que otra baja sensible.

Más de 159.5 puntos

Si bien Olympiacos cuenta con tanta pólvora en su plantilla para cerrar los partidos a su favor, es cierto que tuvo encuentros disputados últimamente en los que se superaron ampliamente los 180 puntos totales. En este caso, esperamos una situación similar.

Handicap Baskonia +8.5

En relación a lo mencionado anteriormente y a pesar del delicado momento de los de Laso, esperamos una reacción por su parte. Teniendo en cuenta que Olympiacos no pudo lograr victorias demasiado holgadas la semana pasada, confiamos en el trabajo de Baskonia para, al menos, no caer por más de 10 puntos.

Estadística y últimos partidos entre Olympiacos y Baskonia de baloncesto

El 12 de enero de 2024, el Baskonia se impuso al Olympiacos en su último enfrentamiento con un marcador de 80-69 en el Buesa Arena, logrando de esta manera un 2-0 en su cara a cara de la temporada regular. El asunto se quedó los vitorianos, pues lograron sorprender en El Pireo el 9 de noviembre de 2023 con un apretado 74-75.

¿Dónde ver en directo el Olympiacos vs Baskonia ? TV y online

El partido entre Baskonia vs As Monaco perteneciente a la jornada 11 Euroliga se podrá seguir en directo por Movistar+ Deportes 3, uno de sus canales temáticos de Deportes en horario de 20:15 en directo desde el Estadio de la Paz y la Amistad este jueves 21 de noviembre. La plataforma de pago es la única que podrá emitir en directo los partidos de la máxima competición europea de baloncesto.

Noticias del Olympiacos-Baskonia, Euroleague

Para el pronóstico del Olympiacos vs Baskonia 21 noviembre 2024 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Olympiacos: Los griegos presentan las bajas de Sasha Vezenkov, Tyler Dorsey y Keenan Evans, esta última de larga duración. Evan Fournier es duda para el encuentro por molestias en la espalda. Baskonia: Sin bajas confirmadas para el partido.



