Está casi todo listo para dar comienzo al Play In de la conferencia del este, pero antes en la jornada del 12/04/2025 estaremos presenciando el encuentro entre los Indiana Pacers vs Orlando Magic. El partido se llevará a cabo en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, recordemos que los de casa ya aseguraron su pase a los PlayOffs mientras que los de Orlando tendrán que disputar el Play In.

Han sido días bastante positivos para los Indiana Pacers además de meterse en los primeros puestos de la clasificación del este, registraron una gran cantidad de victorias consecutivas en el mes de abril, llegan a este partido tras disputar un Back To Back frente a los Cleveland Cavaliers. Por otro lado, los Orlando Magic también llegan con balance positivo al registrar 4 victorias al hilo al ganarle a los Boston Celtics 96-76.

Pronósticos Indiana Pacers vs Orlando Magic, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap Orlando Magic+6

El partido puede tornarse algo físico desde el comienzo, el ritmo de juego de los de Orlando se basa en transiciones mucho más lentas y posesiones largas, en donde sus proyecciones defensivas toman mucho más protagonismo. Un factor que puede ser clave para luchar por esta victoria, además hay que tener en cuenta que los Magic han dominado en 3 de los últimos 5 enfrentamientos a los Pacers, quienes no consiguen ser sólidos en el ámbito defensivo.

Menos de 226 puntos

Seguramente los Orlando Magic terminen la temporada regular como el mejor equipo defensivo de la liga, es que llegan a esta jornada siendo líderes del departamento recibiendo apenas 105 puntos por encuentro. Con las limitaciones que pueden tener algunos de los referentes ofensivos de cada equipo en cuanto a minutos, impactará directamente en el resultado final.

Victoria de Indiana Pacers

Los equipos comienzan a pensar en los diferentes compromisos que tendrán de cara a los PlayOffs, por lo que algunos jugadores importantes tendrán limitaciones de minutos. En términos de consistencia los Pacers llegan en mejor momento, sin dejar de mencionar que contarán con el factor local, lo cual puede servir para plantear un mejor encuentro ante un equipo que suele basar sus ofensivas en solo 2 jugadores.

Estadística y últimos partidos entre Pacers y Magic de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 13 de noviembre del 2024 y arrojó un marcador final de 94-90 a favor de los Orlando Magic.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Orlando Magic dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los Indiana Pacers solo pudieron hacer lo propio en 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Pacers y Magic de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Pacers – Magic NBA hoy

Para el pronóstico del Pacers vs Magic 12 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Indiana Pacers Los Indiana Pacers tendrán las ausencias de Ben Sheppard y Isaiah Jackson. Noticias de Orlando Magic Los Orlando Magic tendrán las ausencias de Kentavious Caldwell-Pope, Jalen Suggs y Moritz Wagner.

