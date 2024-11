La conferencia del oeste tendrá mucha acción en la jornada del 17/11/2024, uno de los encuentros que se estarán efectuando será el de los New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers. El partido se efectuará en el Smoothie King Center de New Orleans, el equipo local quien llega en un momento bastante complicado en cuanto a victorias y lesiones.

Los New Orleans Pelicans siguen buscando la manera de reaccionar después de las numerosas lesiones que han presentado, recordemos que hasta 6 jugadores regulares de la plantilla se encuentran ausentes por este motivo. Por otro lado, los Angeles Lakers quieren seguir por el camino de la victoria tras ganar sus últimos 4 encuentros consecutivos, de la mano de James, Davis y compañía.

Pronósticos New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers, apuestas de Baloncesto NBA

Ganador medio tiempo Los Angeles Lakers

Las grandes inconsistencias tanto defensivas como ofensivas de los Pelicans, los colocan en total desventaja frente a los angelinos, que con el poderío ofensivo de Davis en la zona de los tableros tratarán de marcar un precedente desde el comienzo. También hay que tener en cuenta que los angelinos han dominado en los últimos 3 encuentros consecutivos a los Pelicans.

Menos de 230.5 puntos

Uno de los ámbitos que más ha afectado a los Pelicans con sus numerosas ausencias es el departamento ofensivo, reduciendo considerablemente las opciones que tienen para anotar diferente a Brandon Ingram. Un aspecto que sin duda repercutirá en el marcador y que de seguro los Lakers logren sacarle provecho para sacar diferencias en el encuentro para obtener la victoria.

Victoria Los Angeles Lakers

Sin duda alguna que los angelinos son grandes favoritos para obtener esta victoria a pesar de su condición de visitante. Los Pelicans disputarán este partido con una plantilla sumamente limitada, ya que la mayoría de sus ausencias tratan de jugadores titulares, una oportunidad perfecta para que los referentes de los Lakers proyecten todo su juego.

Estadística y últimos partidos entre Pelicans y Lakers de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 16 de abril del 2024 y arrojó un marcador final de 110-106 a favor de los Angeles Lakers.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Angeles Lakers dominan la serie al ganar 4 partidos. Mientras que los New Orleans Pelicans solo pudieron hacer lo propio en 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Pelicans y Lakers de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Pelicans – Lakers NBA hoy

Para el pronóstico del Pelicans vs Lakers 17 noviembre 2024 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New Orleans Pelicans Los New Orleans Pelicans tendrán las ausencias de Jose Alvarado, Zion Williamson, Jordan Hawkins, Herbert Jones, CJ McCollum y Dejounte Murray. Noticias de Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers tendrán las ausencias de Jalen Hood-Schifino, Jaxson Hayes, Christian Wood y Jarred Vanderbilt.

