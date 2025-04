Estos equipos de la conferencia del este estuvieron batallando durante un largo tiempo por las primeras posiciones, ahora tendrán la oportunidad de luchar en un duelo por el quinto lugar de cara a los PlayOffs. Hablamos del enfrentamiento entre los Detroit Pistons vs Milwaukee Bucks, el duelo se llevará a cabo en el Little Caesars Arena de Detroit en la jornada del 12/04/2025.

Amos equipos llegan a esta jornada después de disputar un Back To Back, en el caso de los Pistons ante los New York Knicks y los Milwaukee Bucks ante los New Orleans Pelicans, por lo que el tema del desgaste físico puede ser crucial. Actualmente, los de casa se encuentran en el sexto lugar de la conferencia del este, mientras que los Bucks en el quinto, en pocas palabras, será un enfrentamiento con un sabor especial.

Pronósticos Detroit Pistons vs Milwaukee Bucks, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap Detroit Pistons+7

Con el significado que tiene este partido en cuanto al posicionamiento en la tabla, existen muchas posibilidades de que se vuelva físico y disputado desde el minuto 1. A pesar de que vienen de presentaciones complicadas, no hay que menospreciar el factor local de los Detroit Pistons y la buena temporada que vienen teniendo jugadores como Cade Cunningham y Malik Beasley.

Más de 224.5 puntos

El rendimiento defensivo de estos equipos ha estado un poco intermitente en esta segunda mitad de temporada, ambos llegan a esta fecha recibiendo cerca de 113 puntos por encuentro. Con el gran momento que viven algunas de sus estrellas ofensivamente hablando, les dará la oportunidad de firmar otro encuentro destacando en el marcador, sin dejar de mencionar que en el último enfrentamiento entre estos equipos anotaron 235 puntos entre los 2.

Victoria de Milwaukee Bucks

En las últimas jornadas los Detroit Pistons han mermado un poco su rendimiento, de hecho, en los primeros días del mes de abril el equipo registró 3 derrotas en 4 enfrentamientos. Mientras que los Bucks de la mano del griego Giannis Antetokounmpo, mejoró considerablemente en la última semana de la ronda regular sumando varias victorias consecutivas, con el objetivo de subir hasta el quinto puesto, apoyados de las 4 victorias en los últimos 5 enfrentamientos ante los Pistons, se llevarán este triunfo.

Estadística y últimos partidos entre Pistons y Bucks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 03 de diciembre del 2024 y arrojó un marcador final de 128-107 a favor de los Milwaukee Bucks.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos dos equipos se han enfrentado, los Milwaukee Bucks dominan la serie al ganar 4 partidos, mientras que los Detroit Pistons hicieron lo propio en solo 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Pistons y Bucks de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Pistons – Bucks NBA hoy

Para el pronóstico del Pistons vs Bucks 12 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán las ausencias de Jaden Ivey y Tobias Harris. Noticias de Milwaukee Bucks Los Milwaukee Bucks tendrán las ausencias de Damian Lillard, Jericho Sims y Bobby Portis.

