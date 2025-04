Después de haber asegurado un lugar en los PlayOffs de la conferencia del este, los Pistons tratarán de retomar el camino de la victoria en la jornada del 08/04/2025, ya que se estará efectuando el encuentro entre los Detroit Pistons vs Sacramento Kings. El partido se llevará a cabo en el Little Caesars Arena de Detroit.

Los Detroit Pistons llegan a esta jornada ya estando clasificados a los PlayOffs a pesar de perder frente a los Memphis Grizzlies recientemente 109-103, por lo que intentarán retomar el camino ganador y así llegar de la mejor manera a la siguiente ronda. Por otro lado, los Sacramento Kings si bien es cierto no han rendido lo esperado, continúan luchando para no salir de la zona del Play In de la conferencia del oeste estando en el noveno lugar.

Pronósticos Detroit Pistons vs Sacramento Kings, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo Detroit Pistons

La principal preocupación que tienen los Kings viene cuando Lavine, Derozan o Monk no están en cancha, ya que la profundidad del equipo no ha funcionado en esta segunda mitad de temporada. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que los Kings tendrán que disputar un Back To Back al enfrentar a los líderes de la conferencia del este los Cleveland Cavaliers, por lo que les pudiera afectar el desgaste físico.

Más de 224.5 puntos

Ambos equipos llegan a esta jornada promediando más de 115 puntos por encuentro, confirmando que podremos tener otro duelo de muchas oportunidades ofensivas. Sin embargo, también hay que mencionar de que los Kings vienen arrastrando muchos altibajos defensivos permitiendo cerca de 116 puntos por encuentro, de hecho, en sus últimas presentaciones los equipos les han anotado más de 100 con mucha facilidad.

Victoria de Detroit Pistons

En cuanto a consistencia los Pistons llegan mucho más sólidos que los Kings, quienes aún no han logrado establecer una racha ganadora que les permita escalar más posiciones en el oeste. De hecho, los Pistons le han ganado los 2 últimos enfrentamientos a los de Sacramento, sin dejar de mencionar que contarán con el factor local de su lado.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Pistons y Kings de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 26 de diciembre del 2024 y arrojó un marcador final de 114-113 a favor de los Detroit Pistons.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos dos equipos se han enfrentado, los Sacramento Kings dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los Detroit Pistons hicieron lo propio en solo 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Pistons y Kings de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Pistons – Kings NBA hoy

Para el pronóstico del Pistons vs Kings 08 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán las ausencias de Jalen Duren, Jaden Ivey y Tobias Harris. Noticias de Sacramento Kings Los Sacramento Kings tendrán las ausencias de Keegan Murray y Jake LaRavia.

