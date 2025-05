Los Celtics esperan a su rival de cuartos de final, ya que la serie entre los Detroit Pistons vs New York Knicks, aún no se define. El sexto duelo de la eliminatoria se llevará a cabo nuevamente en el Little Caesars Arena de Detroit el 02/05/2025, después de que los Pistons pudieran ganar de visitante para colocar la serie 3-2.

Los Detroit Pistons pudieron ir contra todo pronóstico a pesar de estar abajo en la serie, el equipo realizó los ajustes necesarios para llevarse el triunfo en el quinto duelo de la eliminatoria, ahora de locales tendrán la oportunidad de empatarla. Por otro lado, los New York Knicks no supieron cerrar de la mejor manera su último encuentro en casa, de hecho, algunos jugadores tuvieron tocados físicamente, pero siguen teniendo la ventaja en la serie 3-2 a su favor.

Pronósticos Detroit Pistons vs New York Knicks, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap New York Knicks+6.5

Tanto por lo parejo y por la intensidad que se espera en el encuentro, le dará la oportunidad a cualquier equipo de tomar la delantera en el marcador, recordemos que los Knicks aún cuentan con la ventaja en la serie estando al borde de la clasificación. Un aspecto en donde podrían sacar ventaja, con un planteamiento mucho más reservado y teniendo a jugadores como Towns y Anunoby luchando en el juego físico para mantenerse cerca de los locales.

Menos de 218 puntos

En los 2 últimos encuentros de la serie, hemos podido ver como las defensas han mejorado, incluso, la intensidad y el juego físico se han vuelto protagonistas. Un escenario que ha mermado considerablemente el marcador, ahora con la localía de los Pistons y la necesidad que tienen por ganar para alagar la eliminatoria, hará que desarrolle un duelo mucho más cerrado, los Knicks saben que una derrota más los colocaría en una situación comprometida.

Victoria de Detroit Pistons

Sin duda, de que los encuentros restantes tendremos resultados con poca diferencia entre los equipos, tendremos mucha paridad desde el minuto 1. Sin embargo, por el factor local y en la manera en que los Knicks cerraron el último encuentro, teniendo a jugadores como Brunson y Hart tocados físicamente, coloca a los de casa como favoritos para ganar.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Pistons y Knicks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 29 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 106-103 a favor de los Detroit Pistons.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos dos equipos se han enfrentado, los New York Knicks dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los Detroit Pistons hicieron lo propio en solo 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Pistons y Knicks de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Pistons – Knicks NBA hoy

Para el pronóstico del Pistons vs Knicks 02 mayo 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán las ausencias de Jaden Ivey y Isaiah Stewart. Noticias de New York Knicks Los New York Knicks disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa.

Consulta otros Pronósticos NBA.