Dos de los equipos ya clasificados a los PlayOffs de la conferencia del este, se estarán viendo las caras en la jornada del 11/04/2025. Se trata del partido que protagonizarán los Detroit Pistons vs New York Knicks, el duelo se llevará a cabo en el Little Caesars Arena de Detroit, el cual puede ser un pequeño abre boca de lo que serán los enfrentamientos en la siguiente ronda.

Los Detroit Pistons llegan a esta jornada un poco imprecisos, si bien ya aseguraron su pase a los PlayOffs, el equipo ha perdido 4 de sus últimos 5 encuentros, el último de ellos frente a los Sacramento Kings 127-117 para así ubicarse en el sexto puesto del este. Por otro lado, los New York Knicks con su plantilla ya casi completa, vienen de perder en tiempo extra ante los actuales campeones los Boston Celtics 119-117, sin embargo, se mantienen sólidos en el tercer lugar de la tabla.

Pronósticos Detroit Pistons vs New York Knicks, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo Detroit Pistons

Hay que tener presente de que los Pistons les han ganado los últimos 2 encuentros consecutivos a los Knicks, contando con el factor local de su lado en esta ocasión, los puede ayudar a mantenerse muy cerca de los de New York. A su vez, la destacada temporada que viene teniendo Cade Cunningham consolidándose como una estrella de la liga a nivel ofensivo, puede ser un plus importante para que los de casa luchen por esta victoria.

Más de 229.5 puntos

Durante toda la temporada regular, estos equipos estuvieron posicionados entre los mejores anotadores de la conferencia del este. Mientras que los Pistons promedian 115 puntos por encuentro, los Knicks 116, este aspecto pudimos notarlo en su último enfrentamiento en donde ambos estuvieron muy cerca de la barrera de los 120, sin dejar de mencionar que se han caracterizado por muchos altibajos defensivos durante la segunda mitad de temporada.

Victoria de New York Knicks

Además de registrar 4 derrotas en sus últimos 5 enfrentamientos, los Pistons llegan a esta jornada registrando 2 derrotas consecutivas jugando de local. Confirmando que el equipo ha mermado un poco su rendimiento, caso contrario viven los Knicks, quienes ya cuentan con su principal referencia Jalen Brunson y además vienen de ganar 7 de sus últimos 10 encuentros, por lo que llegan con el cartel de favoritos.

Estadística y últimos partidos entre Pistons y Knicks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 13 de enero del 2025 y arrojó un marcador final de 124-119 a favor de los Detroit Pistons.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos dos equipos se han enfrentado, los New York Knicks dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los Detroit Pistons hicieron lo propio en solo 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Pistons y Knicks de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Pistons – Knicks NBA hoy

Para el pronóstico del Pistons vs Knicks 11 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán las ausencias de Jaden Ivey y Tobias Harris. Noticias de New York Knicks Los New York Knicks tendrán la ausencia de Ariel Hukporti.

