Los Suns quieren salir del mal momento en que se encuentran, por lo que cada victoria será muy importante para sus aspiraciones de entrar a los PlayOffs. En la jornada del 22/03/24, se estará efectuando el encuentro entre los Phoenix Suns vs Atlanta Hawks, el encuentro se efectuará en el Footprint Center en la ciudad de Phoenix, otra oportunidad que tendrán los Suns para escalar posiciones en la tabla.

Los Phoenix Suns han pasado unos días bastante complicados, ya que debido a algunas derrotas que tuvieron, bajaron hasta el 8vo lugar de la conferencia del oeste, una situación que no es nada recomendable al faltar poco para comenzar los PlayOffs. Por otro lado, los Atlanta Hawks no pierden las esperanzas de mantenerse en la zona del Play In de la conferencia del este, sin embargo, llegan a este encuentro perdiendo 4 de sus últimos 5 encuentros.

Pronósticos Phoenix Suns vs Atlanta Hawks, apuestas de Baloncesto NBA

Gana medio tiempo Phoenix Suns

El protagonismo de Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker, tendrá un peso importante para que los Suns logren colocar cifras definitivas muy temprano en el encuentro. Es que las ausencias importantes con que llegan los Hawks, los deja en desventaja total ante una de las plantillas más talentosas de la liga.

Más de 227.5 puntos

En la actualidad, los Atlanta Hawks son el 2do equipo que más puntos permite en la liga, permitiendo poco más de 121 por encuentro. Este problema, ha sido una las causas de sus derrotas recientes, por lo que los de Phoenix tendrán todo a su favor para proyectar su contundente ofensiva a través de sus estrellas.

Victoria Phoenix Suns

Los de Phoenix necesitan continuar con la racha ganadora para tratar de escalar más posiciones en la tabla. En esta jornada tendrán una buena oportunidad, al jugar de local y enfrentándose a un equipo que no la pasa nada bien perdiendo 6 de sus últimos 10 encuentros, incluso, al contar con la mayoría de su plantilla activa, aumentan sus probabilidades de victoria.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Suns y Hawks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 02 de febrero del 2024 y arrojó un marcador final de 129-120 a favor de Los Atlanta Hawks.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos dos equipos se han enfrentado, los Atlanta Hawks dominan la serie al ganar 4 partidos, mientras que los Phoenix Suns solo pudieron hacer lo propio en 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Suns y Hawks de NBA? TV y Online

NBA League Pass y Movistar +

Noticias del Suns – Hawks NBA hoy

Para el pronóstico del Suns vs Hawks 22 marzo 2024 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Phoenix Suns Los Phoenix Suns llegan al encuentro con las ausencias de Damion Lee y Josh Okogie. Noticias de Atlanta Hawks Los Atlanta Hawks llegan al encuentro con las ausencias de Seth Lundy, AJ Griffin, Mouhamed Gueye, Saddiq Bey, Kobe Bufkin y Trae Young.

