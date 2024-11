Los Suns no logran reaccionar después de presentar ausencias importantes en su plantilla, por lo que llegan urgidos de victoria a esta jornada del 21/11/2024. Se estará efectuando el encuentro entre los Phoenix Suns vs New York Knicks, el partido se llevará a cabo en el Footprint Center de Phoenix.

Los Phoenix Suns siguen arrastrando una gran cantidad de problemas debido a ausencias importantes, llegan a esta jornada tras perder frente a los Orlando Magic 109-99, de esta manera registran 4 derrotas consecutivas. Por otro lado, los New York Knicks viven una actualidad completamente diferente, tras sumar 4 victorias en sus últimos 5 encuentros disputados al vencer a los Washington Wizards 134-106.

Pronósticos Phoenix Suns vs New York Knicks, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo Phoenix Suns

Devin Booker y el factor local de los Suns, son factores de mucho peso para que logren realizar un buen papel en este partido, ya que los Knicks no son un equipo que se caracterizan por una sólida defensiva. Con la gran capacidad anotadora de Booker, los locales tienen grandes opciones de mantenerse a raya de los de New York, recordemos también que son un equipo con una plantilla no tan profunda.

Menos de 221.5 puntos

Es un secreto a voces que el rendimiento de los Suns se ha visto seriamente afectado por ausencias como la de Durant y Beal. De hecho, en encuentros como el de los Orlando Magic y Oklahoma City Thunder no lograron superar los 100 puntos, lo que podría limitar el marcador final de este duelo, además que puede ser otro aspecto en que los Knicks se puedan apoyar para obtener la victoria.

Victoria de New York Knicks

No cabe duda que al registrar 4 derrotas consecutivas y viviendo grandes problemas con el tema de su profundidad, los Phoenix Suns tendrán un compromiso bastante complicado. Si tenemos en cuenta el buen momento que viven los Knicks, acumulando 4 triunfos en sus últimos 5 duelos, con un gran accionar de jugadores como Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y Ogugua Anunoby, tienen muchas posibilidades de victoria.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Suns y Knicks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 15 de diciembre del 2023 y arrojó un marcador final de 139-122 a favor de los New York Knicks.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Phoenix Suns dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los New York Knicks solo pudieron hacer lo propio en 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Suns y Knicks de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Suns – Knicks NBA hoy

Para el pronóstico del Suns vs Knicks 21 noviembre 2024 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Phoenix Suns Los Phoenix Suns tendrán las ausencias de Bradley Beal, Collin Gillespie y Kevin Durant. Noticias de New York Knicks Los New York Knicks tendrán las ausencias de Miles McBride, Precious Achiuwa, Mitchell Robinson y Kevin McCullar Jr.

