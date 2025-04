Los Suns no se dan por vencidos y lucharán hasta el final para meterse en el último puesto del Play In, sin embargo, en la jornada del 09/04/2025 tendrán una prueba sumamente complicada, ya que estarán recibiendo a uno de los equipos con mejor momento en la conferencia del oeste. Se estará efectuando el encuentro entre los Phoenix Suns vs Golden State Warriors, este interesante partido se llevará a cabo en el Footprint Center de Phoenix.

A los Phoenix Suns se les está haciendo bastante complicado conseguir victorias en los últimos días, llegan a esta jornada registrando 6 derrotas consecutivas y aún con la ausencia de Kevin Durant para posicionarse en el puesto 11 del oeste. Por otro lado, los Golden State Warriors vienen de frenar una racha positiva de 5 victorias al hilo tras caer frente a los Houston Rockets 106-96, para así nuevamente bajar hasta los puestos del Play In.

Pronósticos Phoenix Suns vs Golden State Warriors, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo Golden State Warriors

La buena proyección defensiva que ha caracterizado a los Warriors en esta segunda mitad de temporada le ha rendido sus frutos, de la mano de jugadores como Butler y Green, la plantilla se ha repotenciado en este departamento. Sin dejar de mencionar el protagonismo de Curry, a medida que se acercan los PlayOffs y por la necesidad con que llegan los Warriors de sumar victorias, el base seguramente cargará con la parte ofensiva del equipo.

Menos de 233.5 puntos

Gran parte de la racha positiva que registraron los Warriors recientemente, fue a causa de su buen accionar defensivo. De hecho, el equipo ha escalado hasta el octavo puesto entre los mejores equipos defensivos de la liga, permitiendo apenas 110 puntos por encuentro, mientras que los Suns han mermado considerablemente su rendimiento ofensivo a raíz de la ausencia de Kevin Durant.

Victoria de Golden State Warriors

Es un secreto a voces de que los Warriors llegan como favoritos a este partido, recordemos que estarán enfrentando a un rival que suma 6 derrotas al hilo antes de esta fecha. Pero que además sufre una baja sensible como la de Kevin Durant, con el principal objetivo de subir hasta los puestos de clasificación directa, los visitantes saldrán agresivos desde el minuto 1 para quedarse con el juego.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Suns y Warriors de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 31 de enero del 2025 y arrojó un marcador final de 130-105 a favor de los Phoenix Suns.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Golden State Warriors dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los Phoenix Suns solo pudieron hacer lo propio en 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Suns y Warriors de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Suns – Warriors NBA hoy

Para el pronóstico del Suns vs Warriors 09 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Phoenix Suns Los Phoenix Suns tendrán la ausencia de Kevin Durant. Noticias de Golden State Warriors Los Golden State Warriors disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa.

