Los Grizzlies tratarán de recuperarse después de ser arrollados en su debut en los PlayOffs de la conferencia del oeste, sin embargo, tendrán que jugar nuevamente en condición de visitante. En la jornada del 23/04/2025 se efectuará el segundo partido entre los Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzlies, el duelo se llevará a cabo en el Paycom Center de Oklahoma.

Los Oklahoma City Thunder no defraudaron en su primer encuentro de esta eliminatoria, demostrando ser firmes candidatos de la conferencia, siendo contundentes, pero al mismo tiempo sólidos en defensa para superar a los visitantes. Por otro lado, los Memphis Grizzlies no rindieron lo esperado, además de no poder demostrar todo su accionar ofensivo, no fueron capaces de limitar a una plantilla que los dominó desde el minuto 1.

Pronósticos Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzlies, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo Oklahoma City Thunder

Los Thunder demostraron en su debut en estos PlayOffs, que son capaces de jugar al más alto nivel sin depender tanto de Shai Gilgeous-Alexander. En pocas palabras, confirman que son una de las plantillas más completas y profundas de la liga, un aspecto que afectan considerablemente a los Grizzlies y que de seguro volverá a marcar diferencias para que los de casa dominen desde temprano.

Más de 222 puntos

Los Grizzlies tendrán que reaccionar si quieren empatar la serie antes de viajar a Memphis, sobre todo, en el departamento ofensivo, en donde fueron sumamente contundentes en toda la ronda regular. Los visitantes terminaron la temporada como segundos entre los mejores anotadores de la liga promediando casi 122 por duelo, en el primer encuentro tan solo 2 jugadores pudieron pasar los 10 puntos, por lo que para este saldrán mucho más agresivos de la mano de Morant, Bane y compañía.

Victoria de Oklahoma City Thunder

Si bien es cierto se espera un mejor rendimiento por parte de los Grizzlies, los Thunder siguen contando con las herramientas necesarias para dominarlos desde el arranque. Recordemos que ya son 9 victorias consecutivas las que tienen frente a los de Memphis, 5 de ellas en esta misma temporada, pero además contarán nuevamente con la localía y con la gran profundidad que los caracteriza.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Thunder y Grizzlies de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 20 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 131-80 a favor de los Oklahoma City Thunder.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Oklahoma City Thunder dominan ampliamente la serie al ganar cada una de ellas.

¿Dónde ver en directo el Thunder y Grizzlies de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Thunder – Grizzlies NBA hoy

Para el pronóstico del Thunder vs Grizzlies 23 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Oklahoma City Thunder Los Oklahoma City Thunder tendrán las ausencias de Nikola Topic y Ousmane Dieng. Noticias de Memphis Grizzlies Los Memphis Grizzlies tendrán las ausencias de Zyon Pullin, Jaylen Wells y Brandon Clarke.

