El Real Madrid Baloncesto ha estado tiempo a vueltas con su juego interior. La marcha de un jugador como Vincent Poirier no es fácil de subsanar. Los madrileños estuvieron tiempo peinando el mercado y, si bien Bruno Fernando ha sido el escudero de Tavares y parece que seguirá siéndolo, muchos fueron los nombres que postularon a la vacante. Uno de los favoritos de los blancos fue Daniel Theis.

Daniel Theis y Spanoulis, una llamada irrechazable

Durante las primeras semanas del mercado de fichajes, la llegada de Daniel Theis al Real Madrid Baloncesto fue uno de los temas más sonados. Finalmente, no acabó concretándose y seguirá vistiendo la camiseta del principado y no es de extrañar dada su adulación por su técnico. En una entrevista para Euro Insiders, el interior alemán habló de su llegada a Europa a pesar del interés de la NBA: “Recibí una oferta de los Knicks”. Sin embargo, una llamada lo cambió todo: “Quizás no habría venido a Europa si Spanoulis no me hubiera llamado“.

La que fuera pieza de deseado del Real Madrid Baloncesto conoció al afamado técnico y leyenda de la NBA gracias a Nikos Zisis: “Conozco al entrenador desde unas vacaciones en Grecia hace seis o siete años. Nikos Zisis, con quien fui compañero, es su mejor amigo. Así fue como nos conocimos y hablamos”. También reconoce el interés que hubo por parte de Panathinaikos, pero su compromiso con Spanoulis pesó más en la balanza para Daniel Theis: “Recibí una oferta del Panathinaikos. Pero ya había hablado con Spanoulis antes“.

El codiciado por el Real Madrid, rotundo con la NBA: “Es como las pegatinas de Panini”

El jugador de AS Mónaco pudo acabar en cualquiera de los numerosos equipos Euroliga que le codiciaban. Real Madrid Baloncesto o Panathinaikos, en algún momento, lo intentaron. Pudo acabar resultando porque Daniel Theis dejó señas de cierto hastío sobre la vida NBA: Los traspasos en la NBA son algo así como: Gracias, pero tienes que irte (…) regresas dos días a donde estabas para recoger tus cosas y mudarte”. Uno de los ejemplos más representativos es el que elige para explicarlo: “Es como las pegatinas de Panini: tú te llevas dos, yo me llevo una. Cuando tienes familia, no es fácil”.