¡Del más valioso al más letal en Euroliga! Dos estrellas que marcarán el choque de Valencia Basket

Valencia Basket afronta la cuarta jornada de la Euroliga con la oportunidad de hacer historia y firmar un 4-0 en su mejor arranque europeo. El conjunto taronja llega invicto tras imponerse en sus tres primeros compromisos y buscará mantener su dinámica positiva ante un Hapoel Tel Aviv que también ha comenzado con fuerza la competición y está arriba en la clasificación con un balance 2-1.

Elijah Bryant vs Nikola Mirotic: un duelo de reyes en la Euroliga

Elijah Bryant llega como el jugador más valioso de la Euroliga en este inicio de temporada. El alero de Hapoel Tel Aviv ha sido MVP en las jornadas 2 y 3, con 31 créditos de valoración ante el Estrella Roja y nada menos que 40 frente al Real Madrid. Promedia 28 de valoración, 16,7 puntos, 8,3 rebotes y 4,7 asistencias, además de liderar la competición en rebote defensivo.

Enfrente estará Nikola Mirotic, el jugador más letal de la Euroliga cuando se mide su producción por tiempo en pista. El ala-pívot de Valencia Basket lidera la competición en valoración por 40 minutos, con 48,7 créditos, y también en anotación por 40 minutos, con 40,3 puntos. Además, es sexto en triples anotados y segundo en tiros libres convertidos por 40 minutos, cifras que explican por qué cada minuto de Mirotic sobre la pista puede cambiar el partido.

Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv, dos estilos opuestos

Valencia Basket llega con una propuesta basada en la velocidad y en castigar cada pérdida rival. Los taronjas son el equipo que más posesiones juega de la Euroliga, con 80,8 por encuentro, y eso se traduce en una producción ofensiva de 104 puntos de media, la mejor de la competición. Además, generan 18,7 puntos por partido al contraataque, una de sus principales vías para hacer daño.

Hapoel Tel Aviv plantea un baloncesto mucho más pausado y buscará minimizar los errores para evitar que Valencia Basket pueda correr. El conjunto israelí pierde únicamente el 11,1 % de sus posesiones, la cifra más baja del torneo, y concede solo 7,7 puntos por partido en contraataques. Aun así, su potencial ofensivo es notable: promedia 89 puntos por encuentro, con Bryant y Micic como principales generadores.