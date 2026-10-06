Hapoel vuelve a Valencia: el rival que dejó una herida y amenaza el pleno taronja

Valencia Basket recibe este jueves 8 de octubre al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena con un comienzo europeo impecable: tres partidos y tres victorias. Enfrente aparecerá uno de los proyectos más cargados de talento de la Euroliga y un adversario que en Valencia despierta recuerdos bastante recientes. Desde aquella semifinal de EuroCup que cambió el rumbo de ambos clubes hasta la visita del pasado curso, los enfrentamientos han dejado baloncesto, tensión y algún episodio que todavía sigue presente.

El peor rival para uno de los defectos del Valencia

El primer nombre es Vasilije Micic, aunque vigilar únicamente al serbio puede convertirse en una trampa. Hapoel dispone de Elijah Bryant, Zach LeDay, Bruno Caboclo, Dan Oturu o Antonio Blakeney y puede encontrar puntos desde registros muy distintos. Ante el Real Madrid anotó 63 puntos antes del descanso y acabó ganando 102-98. Bryant firmó 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias, mientras Caboclo abrió la pista desde el perímetro y Micic manejó el ritmo.

Precisamente ahí aparece una de las claves del jueves. Valencia está 3-0 y es uno de los equipos más anotadores de este inicio, pero sus arranques defensivos han dejado avisos. Contra ASVEL llegó a recibir 61 puntos antes del descanso y tuvo que levantar una desventaja de 18. Frente a Hapoel conceder una salida semejante puede resultar mucho más costoso. El equipo israelí tiene demasiados manejadores para permitirle jugar cómodo desde el bloqueo directo y demasiados tiradores para hundir las ayudas.

La respuesta valenciana estará sobre todo en el ritmo. TJ Shorts está promediando 18,3 puntos y seis asistencias en Euroliga y su capacidad para atacar antes de que la defensa quede organizada puede obligar a Micic a trabajar también hacia atrás. El debate sobre cuánto puede cambiar TJ Shorts el ataque valenciano ya apareció desde sus primeros partidos. Con Mirotic abriendo espacios y Sako corriendo hacia el aro, Valencia tiene armas para hacer a Hapoel la misma pregunta que recibirá en su propia canasta.

De Samokov a un Roig Arena vacío

La historia entre ambos explotó en marzo de 2025. Valencia y Hapoel se jugaron una plaza en la final de la EuroCup y los taronja ganaron el primer partido. Ya entonces se advertía de que el peligro israelí iba bastante más allá de sus nombres principales. Hapoel respondió en Bulgaria y llevó la eliminatoria a un tercer encuentro en la Fonteta.

Fue aquel segundo partido el que cambió el tono de la serie. Valencia denunció oficialmente insultos, amenazas y situaciones en las que consideró que se había puesto en peligro la integridad de miembros de su expedición a la salida del Samokov Arena. Después llegó un tercer duelo todavía más cargado. Hapoel ganó 92-94 después de anotar nueve triples en el último cuarto y dejó fuera al Valencia. Tras el encuentro hubo nuevos momentos de tensión cuando varios jugadores israelíes celebraron la clasificación junto a sus aficionados.

Como contó Solo Basket, aquellos sucesos provocaron que los siguientes Valencia-Hapoel quedasen marcados también por cuestiones de seguridad. En octubre de 2025 se produjo una imagen difícil de olvidar: Hapoel visitó el recién estrenado Roig Arena y el partido se jugó a puerta cerrada. Los israelíes volvieron a ganar, esta vez 93-100, con Micic firmando 24 puntos. Antes incluso de aquel decisivo tercer partido de EuroCup, desde el conjunto israelí ya habían alimentado la eliminatoria asegurando que se habían sentido superiores a Valencia durante la serie.

Esta vez también se juega algo distinto

Valencia llega invicto y Hapoel con dos victorias consecutivas después de empezar perdiendo ante Bayern. El jueves servirá para medir dos proyectos con aspiraciones altas, pero en el Roig Arena habrá algo más en el ambiente: Hapoel regresa al escenario donde ya ha dejado demasiados recuerdos en muy poco tiempo.