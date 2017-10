El bloque aurinegro derrota al imbatido Gaziantep turco y recupera buenas sensaciones

Abromaitis sigue haciendo de glue guy y mantiene su excelso rendimiento (18 puntos-23 de valoración)

Proyecto Iberostar Tenerife 17/18: Seguir compitiendo con la élite

El primer cuarto comenzaba con alternancias en el marcador y siendo un período donde las defensas no es que brillasen demasiado, de hecho, el marcador final lo reflejaba: 21-25 para los aurinegros. Richotti y Abromaitis llevarían el peso del ataque con 10 y 6 puntos respectivamente. El segundo cuarto sería una historia totalmente distinta; comenzaba con un parcial de 0-8 para el equipo turco, y junto al desacierto y la mejoría defensiva no permitía anotar al Iberostar en los primeros 4 minutos del cuarto. Sería Ponitka quien cortaría la mala racha con un mate por la línea de fondo. Esa brecha inicial abierta por los locales se mantendría a lo largo de todo el cuarto gracias a su juego anárquico y al lanzamiento de tres (14 triples anotados entre los dos equipos) con Mark Lyons con 12 puntos y por los visitantes, Tim Abromaitis con 14 para irse al descanso 46-40. Tras el descanso, el Iberostar recortaba 4 puntos seguidos de la mano de Ponitka pero los turcos responderían con dos triples. Varias acciones de Fran Vázquez permitirían empatar el choque a 52. El cuarto continuaría con la alternancia en el marcador, los aurinegros anotando debajo del aro (8 puntos de Tobey consecutivos) y los turcos desde el 6,75 para acabar con 65-67, con 27 puntos de los visitantes en el cuarto. Finalmente, el último período empezaba con canasta de Mike Tobey tras un rebote ofensivo y un triple de Davin White para establecer la máxima del partido, 65-72. La lesión de Tobey auguraba lo peor, puesto que estaba siendo el go to guy en ataque, pero la mejoría defensiva y la actuación de Fran Vázquez (10 puntos-9 rebotes) permitía a los visitantes mantener la ventaja de 7-10 puntos durante todo el cuarto y dos triples de Beirán dejaban la victoria en manos laguneras con el 74-87.

Factor Tobey. Tras su imponente comienzo de temporada, consiguiendo el MVP de la Intercontinental y estar en un flirteo constante con el doble-doble, los problemas con esguinces en sendos tobillos le lastraron y cortaron la progresión. Tras su vuelta no había podido resarcirse; hasta el partido de hoy. Se marchaba con 0 puntos al descanso, pero explotaría en el 3er cuarto con 8 puntos consecutivos y llegar hasta los 14 puntos en 14' en el último período . Desafortunadamente se tenía que marchar con ostensibles signos de dolor en uno de sus tobillos pese a su gran aportación.

Equilibrio inexistente. El equipo turco abusó durante todo el partido del lanzamiento exterior. Tanto DJ White, Victor Rudd, Mark Lyons, Balazic o Sean Armand anotaban desde la línea de 6,75. Les dio buenos resultados hasta el último período, donde se hizo notable la diferencia de porcentajes entre ambos equipos, también influenciado por la mejora defensiva de los visitantes, y donde el Iberostar mantuvo un mayor equilibrio entre tiro de 2 y tiro de 3. Entre los 4 americanos lanzarían 7-20 desde la línea exterior pero el equipo tiraba 12-28 en tiros de 2. Y sin exisitir un equilibrio entre el juego interior-exterior es muy complicado llevarse la victoria.

La vuelta de Davin White. El retorno tras lesión del combo guard de Arizona permite al Iberostar disponer de un jugador capaz de abrir el campo lanzando desde fuera, como diviendo por la zona y dejando a compañeros liberados en el triple. Además, da una opción más si Bassas o San Miguel no están acertados. Aunque Rodrigo San Miguel repartía hoy 7 pases de canasta. El americano anotaba 11 puntos y fue muy importante en la victoria.