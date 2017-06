Bartzokas: “Navarro está camino de los 38 años y es un problema para el entrenador”

El griego se autoexculpa de la confección de la plantilla y llega a un acuerdo con el Khimki para volver a Rusia

El ex técnico del FC Barcelona, Giorgios Bartzokas, ha llegado a un acuerdo con el Khimki y la próxima temporada volverá a Rusia, donde ya ocupó el banquillo del Lokomotiv Kuban antes de poner rumbo a la ciudad condal y recientemente ser despedido cuando le restaba otro año de contrato.

Por primera vez desde su salida y aprovechando una entrevista en el programa 'Pick 'N Rolled' de Cosmote TV, el griego habló de su breve paso por el club azulgrana y dejó unas polémicas declaraciones, especialmente contra la figura de Juan Carlos Navarro, además de autoexculparse de la confección de la plantilla.

"Los equipos que tienen jugadores que lo tienen que dejar y no lo entienden, tienen un problema. Navarro está camino de los 38 años y es un problema para el entrenador. Spanoulis y él son muy distintos tanto dentro como fuera de la pista", señaló un Bartzokas que no dudó en añadir que la situación del capitán perjudicó su trabajo en el banquillo.

Sobre los malos resultados de la sección, el técnico apuntó que "la situación era complicada. Jugadores con mucho talento como Abrines y Satoransky se fueron a la NBA y la edad media de los jugadores era alta. Teníamos casi cinco bajas por partido y no pudimos encontrar nunca la química".

No obstante, Bartzokas se autoexculpó de la confección de la plantilla en la peor temporada del FC Barcelona en la era ACB: “Yo no escogí los jugadores que fichamos, aunque sí fui informado de los contratos vigentes que teníamos”, además de asegurar que “siempre conecté con el equipo y me volqué con él para tratar de manejarlo".