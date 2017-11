John Jenkins, ¿un revulsivo con experiencia en NBA para San Pablo Burgos?

Según informa David Pick, San Pablo Burgos tiene un nombre en mente para tratar de reflotar su situación en la Liga Endesa. Ese hombre sería John Jenkins. El periodista asegura que el acuerdo entre club y jugador está muy cerca.

Jenkins ha alterando la NBA y su competición de desarrollo, que ahora se conoce comercialmente como G-League, desde 2012. Fue elegido en el draft de ese año por Atlanta Hawks y también ha pasado por Dallas Mavericks y Phoenix Suns. En la última pretemporada volció a los Hawks, pero fue cortado hace un mes y se encuentra libre desde entonces.

Video of Atlanta Hawks on Assignment: Adreian Payne & John Jenkins vs. Iowa Energy

Jenkins es escolta y tiene 26 años. Nació en Nashville (Estados Unidos), mide 1,93 metros y pesa 97 kilos. Ésta sería su primera experiencia como jugador fuera de su país.

Su mejor temporada fue la de novato, en la que promedió 6,1 puntos. Ha disputado 145 partidos en la NBA, en los que tiene un 36% en triples con 12,8 minutos de media.

San Pablo Burgos se encuentra en puestos de descenso en la actualidad, sin haber logrado aún ninguna victoria (0-7). El fichaje de Jenkins implicaría un reajuste en la plantilla de cara a conseguir remontar el vuelo.