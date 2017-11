El Baskonia continúa con su progresión a costa de un Joventut peleón

El Baskonia afrontaba el encuentro ya sin poder cometer casi más errores en su feudo si no quería ver peligrar la clasificacion de cara a la Copa del Rey de Canarias, y en el otro lado, el Divina Seguros Joventut llegaba a Vitoria con una racha de dos victorias consecutivas (Andorra y Betis). A pesar de que los de Pedro Martínez llegaban al partido casi sin entrenamientos, el encuentro comenzaba de cara para ellos y no se les notaba el teórico cansancio de Euroliga, y en parte era gracias al buen hacer e intensidad del francés Poirier. El primer cuarto finalizaba con un 24 a 17 y con la sensación de que el Baskonia no estaba dando el 100%.

El segundo periodo era prácticamente una calcamonía de los diez primeros minutos, el Baskonia atacaba y se gustaba, pero con la sensación de no estar al máximo de su rendimiento, y el Joventut luchaba por no separarse demasiado en el marcador, y así lo conseguía colocándose a seis puntos en el minuto 13. El partido se atascaba en el marcador y la anotación era menor en ambos equipos que se les hacía el aro muy pequeño. A falta de 4 minutos, Garino se marchaba al banquillo a causa de un golpe en la cara al chocar con Richard. Aunque aún falte un fichaje más para cerrar la plantilla baskonista, el canterano Malmanis ha dejado muestras una vez más que el futuro azulgrana puede ser suyo. Al descanso se llegaba con un 46 a 35 en el marcador, y los catalanes se iban con una desventaja de 11 puntos y no era mayor gracias al acierto de un gran Gielo.

Granger sube el balón (Fuente: acb.com)

El tercer cuarto despertaba al Joventut y los catalanes se colocaban a tan sólo 5 puntos (50 – 45) después de 3 minutos disputados en ese cuarto. Los de Diego Ocampo continuaban acercándose en el marcador y la diferencia se reducía a solo dos puntos a falta de 5 minutos para finalizar el periodo. El Baskonia volvía a dar otro arreón y con un triple de Janning volvía a colocar la diferencia de 11 puntos de cara al último y definitivo cuarto.