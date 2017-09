Rodrigo San Miguel renueva con Iberostar Tenerife

Rodrigo San Miguel ha formalizado la extensión de su vinculación con Iberostar Tenerife por 1 temporada más. El base, al que se le acababa el contrato al finalizar la temporada 2017/18 que comenzará en breve, estará hasta 2019 vinculado a la estructura tinerfeña.

Serán, de cumplirse, 5 años del jugador zaragozano en C.B. Canarias. Con ellos conquistó la pasada campaña la Basketball Champions League en la primeda edición de esta competición.

Video of San Miguel Buries Deep Three for Iberostar Tenerife!

San Miguel promedió 6,2 puntos y 2,4 asistencias el año pasado en la Liga ACB.