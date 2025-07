La situación en el mercado de fichajes interno de ACB está siendo realmente convulsa. Los equipos, como es habitual, incorporan numerosas piezas durante el verano procedentes de otras ligas gracias a sus equipos de detección de talento. Sin embargo, sumar a filas a un jugador ya testeado en Liga Endesa añade un plus de seguridad al traspaso, ya que el periodo de aclimatación al juego y a la competición ya está hecho. Por ello, muchos conjuntos ya están buscando en piezas o ex de cuadros de la liga.

Casademont Zaragoza, a por el fichaje de UCAM Murcia

Casademont Zaragoza ha sido, por una parte, uno de los damnificados del mercado de fichajes interno que se viene dando dentro de la ACB. Una de sus grandes estrellas, su ala-pívot Emir Sulejmanovic partió dirección a Unicaja de Málaga. En su lugar aterrizó Sadik Kabaca, una incógnita por el momento, pero con un techo competitivo muy elevado. En este sentido, parece que con la espina vertebral bien conformada, los maños pueden permitirse este tipo de apuestas y su siguiente operación podría ser el ex de UCAM Murcia, DJ Stephens.

🏀 El Casademont Zaragoza valora la opción del alero DJ Stephens, quien llegó el pasado diciembre al UCAM Murcia y jugó allí el resto de la temporada.



*De cerrarse la operación sería, además, con pasaporte europeo.

*UCAM Murcia no lo inscribió al tanteo, es libre — Olga Lorente (@OlguitaLorente) July 22, 2025

Los maños cuentan con Trae Bell-Haynes, Santi Yusta o Bojan Dubljevic para su roster del próximo curso. Por ello, con las espaldas bien guardadas, pueden hacer apuestas más arriesgadas y eso es justo lo que es DJ Stephens. Según Olga Lorente, Casademont Zaragoza estaría muy interesado en hacerse con el jugador que la pasada campaña aterrizó en UCAM Murcia a mitad de curso. Los murcianos no lo inscribieron a tanteo y, además, cuenta con pasaporte europeo, por lo que tiene pros de cara a ser uno de los nombres de este mercado de fichajes ACB.

¿Cómo juega DJ Stephens?

Los números de DJ Stephens no son especialmente llamativos. El ex de UCAM Murcia no se mostró muy regular en el tiempo que estuvo en la Liga Endesa. Sin embargo, sí que dejó sensaciones de poder dar mucho más, sobre todo por su físico privilegiado. Es un perfil bastante anárquico, pero con mucha capacidad de sumar puntos a su casillero. La aclimatación a la ACB a mitad de curso no hizo que fuera uno de los fichajes más interesantes del mercado. A pesar de ello, dio señas del jugador que puede ser. Por ejemplo, frente al Real Madrid, un contexto en el que el juego colectivo está más colapsado, fue capaz de anotar prácticamente de la nada. Algo que, con una buena pretemporada y más asentado en un vestuario, quizás pueda realizar con asiduidad.