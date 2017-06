Howard, Russell y Lopez cambian de equipo; Pau Gasol firmará otro contrato

Ha habido movimientos y rumores importantes en la NBA en las últimas horas. Los general managers empiezan a diseñar el rumbo de sus equipos para los próximos años y por ello ha habido traspasos de importancia.

Brooklyn y Lakers han intercambiado piezas. D’Angelo Russell y Timofey Mozgov llegan a Brooklyn a cambio de Brook Lopez y la elección número 27 del draft de este año, que originalmente pertenecía a los Celtics.

Es un traspaso que beneficia a ambas partes. En el lado de Brooklyn, se hacen Russell, una de las grandes promesas de la NBA, que sin embargo no ha dado el rendimiento esperado en sus dos primeros años como profesional en los Lakers. Sin elecciones altas en el draft este año y el que viene, los Nets deben incorporar, de la manera de sea, a cuantos jugadores prometedores puedan, para que sean la piedra angular del equipo y hagan crecer al equipo. Además, Brook Lopez terminaba contrato en 2018 y, con las oscuras perspectivas de futuro del equipo neoyorquino, era difícil que aceptara firmar una renovación.

En el lado californiano del traspaso, se confirma lo que esperábamos. Los Lakers elegirán a Lonzo Ball en el número 2 del draft, que no parece muy compatible con Russell. Así, los Lakers reciben a uno de los pívots más completos de la liga en el ámbito ofensivo, que dará un salto de calidad importante a la línea interior de los Lakers. Lopez promedió 20,5 puntos en 29,6 minutos de juego. La defensa y el rebote son sus puntos débiles, que deberá mejorar para que los Lakers tengan más posibilidades de clasificarse para playoffs.

Video of D'Angelo Russell Puts Up 32 Points Including 7 Three-Pointers

Sin embargo, su condición de agente libre en 2018 puede ser utilizada por los Lakers en dos direcciones. Lopez podría acabar su contrato vestido de púrpura y oro, lo que dejaría a los Lakers con una gran masa salarial disponible para intentar el fichaje de LeBron James o Paul George, agentes libres el verano que viene.

Otro traspaso ha sorprendido a propios y extraños. Charlotte ha incorporado a Dwight Howard de los Hawks, que reciben a Miles Plumlee, Marco Belinelli y la elección 41 del draft de 2017. Un traspaso que, sin duda, deja sensaciones muy claras.

Atlanta ha decidido desarmar el equipo e iniciar en un periodo de reconstrucción. Los jugadores que reciben a cambio de Howard son de una calidad mucho menor que el pívot, de modo que el nivel de la plantilla baja de forma ostensible. Es probable que la marcha de Paul Millsap, agente libre este verano, esté cerca, ya que no parece que los Hawks vayan a darle un proyecto ganador en los próximos años.

Charlotte es el indiscutible ganador del traspaso. Obtienen un pívot que les ayudará mucho en la defensa y el rebote, algo que lo que carecían. Además, se libran de un contrato tóxico como el de Plumlee (37,5 millones en tres años). La baja de Belinelli es fácilmente reemplazable, habrá muchos tiradores en el mercado con la capacidad de hacer olvidar al italiano.

Video of Dwight Howard with 26 Points in ATL Home Debut

Además de traspasos confirmados, la rumorología está muy presente en todas las temporadas desde que se decide el campeón de la NBA. Pau Gasol, según The Vertical, va a renunciar a los 16,2 millones de la opción de jugador que tenía para la temporada que viene. El pívot catalán firmará un nuevo contrato de menor cuantía y dejará más espacio salarial para que los Spurs intenten el fichaje de otra estrella. El jugador más deseado es el base de los Clippers, Chris Paul.

Parece claro que Paul George no va a renovar su contrato con los Pacers, que finaliza en 2018. Según Ramona Shelbourne y Marc Stein, los Lakers quieren incorporar al alero cuanto antes y habrían comenzado las negociaciones con la nueva gerencia de los Pacers. No parece que los angelinos quieran desprenderse de la elección número 2 del draft de este año y estarían ofreciendo a Jordan Clarkson o Julius Randle.

Video of Paul George Best Plays: 2017 NBA Season

Otro nombre que está en el candelero es el que Kristaps Porzingis. Según ha desvelado Adrian Wojnarowski, Phil Jackson quiere escoger a Lauri Maarkanen en su elección número 8 del draft y traspasar al letón, debido a su descontento con la franquicia. Ian Begley, de ESPN, ha afirmado que Porzingis quiere seguir en los Knicks pese al trato que Phil Jackson ha tenido hacia Carmelo Anthony, que ha disgustado al ala-pívot.

Un jugador al que se está ofreciendo es DeAndre Jordan, pívot de los Clippers. Si Chris Paul y Blake Griffin, agentes libres este verano, deciden fichar por otros equipos a la franquicia angelina no le quedaría más remedio que iniciar una reconstrucción. Si ocurre eso, el valor de Jordan bajaría en el mercado, con lo que Doc Rivers podría decidir hacer un traspaso lo antes posible. Además, el pívot podría salirse de su contrato el verano que viene y marcharse sin dejar nada a cambio.

Video of DeAndre Jordan's Top 10 Plays of the 2015-2016 Season

Por último, una noticia que podría sacudir el mercado de agentes libres de la temporada que viene. El general manager de los Cavs, David Griffin, se va de la franquicia, dado que no se le ha ofrecido la renovación. La noticia ha sido una decepción para LeBron James, que no fue consultado acerca de este movimiento, según Howard Beck, periodista de The Bleacher Report. Nos espera un año de muchos rumores acerca del futuro de James, quien tiene una opción de salirse de su contrato el verano que viene.