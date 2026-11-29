Los Nets de Jordi Fernández ganan 116-118 en Charlotte con 28 puntos de Randle, y el técnico explica cómo aprende del Joventut de Dani Miret: “Me ayuda a aprender y coger ideas”.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández se impusieron de madrugada a los Charlotte Hornets por 116-118, una victoria a domicilio que llega un día después de caer en Toronto y que coincide con unas declaraciones del técnico de Badalona sobre lo mucho que sigue aprendiendo del Joventut de Dani Miret.

Brooklyn, que había perdido el viernes ante los Raptors por 124-100, mejora su balance hasta el 5-14 y es decimotercero de la Conferencia Este, justo por delante de unos Hornets que se quedan con 4-14. Es su segunda victoria en tres partidos, tras la que cortó la racha en Milwaukee.

Randle y Porter Jr. firman una renta que casi se esfuma

Los Nets ganaron el primer cuarto por 21-39 y llegaron al descanso con 23 puntos de ventaja (50-73), con 17 triples de 39 intentos al final del partido, según los datos de ESPN. Julius Randle fue el máximo anotador visitante con 28 puntos (10 de 17 en tiros de campo) y Michael Porter Jr. sumó 23 puntos y 7 rebotes en 37 minutos.

Charlotte reaccionó tras el descanso con un tercer cuarto de 38-23 que redujo la diferencia a ocho puntos (88-96), pero no pudo completar la remontada. Coby White lideró a los Hornets con 37 puntos y Naz Reid añadió 27. En los Nets también destacaron Day’Ron Sharpe, con un doble doble de 19 puntos y 12 rebotes, y Egor Demin, con 16 puntos y cuatro triples desde el banquillo.

Jordi Fernández, con boli y papel ante los partidos de la Penya

Durante la visita a Toronto, el entrenador catalán explicó cómo sigue el trabajo del técnico del Asisa Joventut, el club en el que empezó a jugar. “Las relaciones son importantes y a Dani lo conozco desde hace años. Evidentemente, es más joven que yo, pero tenemos muchos amigos en común”, afirmó Jordi Fernández en declaraciones a Mundo Deportivo.

El técnico de los Nets amplió esa mirada al resto del baloncesto europeo: “No hemos trabajado juntos, pero sí que es verdad que el simple hecho de mirar muchos de estos partidos y por muchos motivos, amistades y gente que conozco, yo creo que aprendes de eso y es importante, así como de prácticamente todos los equipos catalanes, la ACB y la Euroliga. No sólo me entretiene, pero también me ayuda a aprender y coger ideas”.

Un puente entre Badalona y Brooklyn

Según recoge Mundo Deportivo, Pedro Martínez, con residencia en Badalona y pasado en la Penya, visitó a los Nets en el verano de 2025 antes de la Summer League de Las Vegas, donde Anna Cruz, responsable del baloncesto femenino del Joventut, formó parte del cuerpo técnico de Brooklyn. Este verano se sumó al staff Albert Cañellas, ayudante de Miret en el Joventut.

Pau Ribas, responsable de cantera verdinegro, es otro habitual de la Summer League, en su caso como ayudante de los Raptors, y Miret dirigió en las categorías inferiores de la selección a Santi Aldama, Baba Miller y Sergio de Larrea. Todo ello en la semana de la compra del Joventut por Confluence Valley y la entrada de Ricky Rubio en el accionariado.

Aday Mara, baja por un golpe en la espinilla

El otro español con partido en la noche fue Aday Mara, que no jugó en la derrota de los Oklahoma City Thunder en Milwaukee (119-111) por una contusión en la espinilla derecha, según el informe del partido. Los Thunder, que ya cayeron sin Aday Mara ante los Wolves, se quedan en 10-10. Hugo González, Santi Aldama y Luka Doncic no tuvieron partido.

Nets y Thunder se medirán dos veces seguidas: primero en el Barclays Center la madrugada del lunes 30 de noviembre al martes 1 de diciembre, a las 1:30 horas (hora peninsular), y después en Oklahoma City la madrugada del jueves 3 de diciembre, a las 2:00 horas.