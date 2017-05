One-on-One Playoff Liga Endesa 2017: Real Madrid - MoraBanc Andorra

Bueno, Josué. Aunque me encanta cualquier historia en la que David vence a Goliat, creo que esta vez el gigante se va a llevar la palma. La temporada de MoraBanc Andorra ha estado por encima de lo que todos esperábamos, pero el Real Madrid ha acabado como líder de la fase regular, aun centrándose en la Euroliga durante toda la temporada, así que creo que con toda la atención puesta en llegar a la final y ser campeones, debería pasar sin apuros la primera ronda de Playoffs. Sí, han hecho una Final Four horrible, pero muy lejos de venirse abajo, este Madrid es reconocible por ser un devorador de títulos y le sabrá a muy poco acabar la temporada solamente como campeones de la Copa del Rey. Irán a por todas ante la oportunidad de remediar ese tropiezo en Europa en forma de campeones de Liga Endesa. Ya en el último encuentro de la fase regular, sin Llull, Randolph y Ayón, vencieron a Andorra a domicilio. Además, los menos habituales como Draper (27:01), Hunter (24:08) o Nocioni (28:06) fueron los que más jugaron en ese encuentro, por lo que es de esperar que, con la plantilla al completo, vuelvan a ganar como lo han hecho en los tres partidos que han disputado esta temporada, aunque hayan sido todos en la prórroga. La profundidad de banquillo es, probablemente, la gran diferencia entre estos dos equipos, ya que, en una serie de Playoffs a dos o tres partidos, las rotaciones van a ser fundamentales. Llull viene de ser MVP de la Euroliga y probablemente repita galardón en la Liga Endesa y, como he dicho antes, la floja Final Four creo que les motivará más para dar un golpe sobre la mesa y demostrar por qué son el mejor equipo español hoy en día. Seguro estoy de que el menorquín va a ser el reflejo de esa marcha más que va a poner el Real Madrid a partir del miércoles. Por otro lado, considero que el trabajo en defensa de Ayón va a ser clave. En las semis contra Fenerbahçe, Udoh se lo comió, literalmente, y el Madrid no puede permitirse una sangría tan grande en la pintura (sí, estoy pensando en Shermadini). Tenéis a uno de los mejores jugadores de esta Liga Endesa pero creo que puede ser un arma de doble filo si Laso consigue que el georgiano no se sienta cómodo, ya que muchas de vuestras opciones pasan por sus manos. Sin más, desear que sea una eliminatoria tan reñida como los tres partidos que se han jugado esta temporada y que, esta vez sin campos atrás, el campeón siga el camino hacia su tercera Liga Endesa consecutiva. Líderes estadísticos de Real Madrid: Puntos: Sergio Llull (16,1)

Rebotes: Gustavo Ayón (6,2)

Asistencias: Sergio Llull (5,3)

Robos: Rudy Fernández (1,1)

Tapones: Anthony Randolph (1,1)

+/- Luka Doncic (5,2)

Valoración: Sergio Llull 16,7

Estoy seguro que habrás sentido un pequeño escalofrío cuando supiste que MoraBanc Andorra se clasificaba para los Playoffs, Evelio. Y es que no se puede negar que el conjunto andorrano se os está atragantando esta temporada, a pesar de que en las 3 prórrogas de momento os haya salido cara. Tras una hazaña histórica en Andorra por haber disputado la Copa del Rey, llega el premio de los Playoffs como colofón a una temporada inolvidable. Pero no te pienses que los jugadores del MoraBanc Andorra ya se dan por satisfechos, no. Van a intentar dar la campanada y cobrarse su particular venganza tras lo sucedido en la Copa. Pero si confío en la sorpresa andorrana es porque el conjunto dirigido por Joan Peñarroya tiene argumentos baloncestísticos suficientes para poner en serios aprietos al vigente campeón. Vayamos por partes. La propuesta del técnico catalán es clara: ritmo alto de juego y muchas posesiones, fórmula que le ha servido precisamente para llegar hasta aquí y convertir Andorra en un fortín. MoraBanc Andorra dispone de muchos jugadores con gran poder de anotación y en muchos de los partidos ganados destacan hasta 6 jugadores de diferentes posiciones. Somos el sexto equipo en valoración y el tercero en el capítulo de asistencias, lo que demuestra el gran juego coral que ha logrado implantar Peñarroya a sus pupilos. Con estos datos, y teniendo en cuenta el mal papel que ha practicado el equipo como visitante, no tengo dudas de que el techo de MoraBanc Andorra es todavía más alto de lo mostrado hasta ahora y es que con una mayor regularidad fuera de casa estaríamos más arriba en la clasificación. Dicho esto, y con la motivación de estar ante los partidos más importantes de la temporada, estoy seguro de que veremos a la mejor versión posible de MoraBanc Andorra. Como bien has reconocido, Ayón y el resto de pívots tendrán que sudar tinta para frenar a Shermadini (promedia 32 de valoración ante el Real Madrid), el que ha sido el mejor 5 de la liga regular, pero te recuerdo que el pívot suplente, Stevic, ha hecho una grandísima campaña siendo también decisivo en muchos partidos. Y en mi opinión, si de algo cojea el equipo blanco es para defender a jugadores interiores, nuestro punto fuerte. Me das como ejemplo el último partido de Liga Regular, en el que reservasteis a jugadores importantes. Sí, pero a nosotros nos faltaba Burjanadze, esencial esta campaña, Jelinek estaba tocado (8 minutos) y con muchos minutos de los menos habituales como Colom (19), Czerapowicz (20) o Schreiner (25). O sea, que ninguno de los dos conjuntos mostró su verdadero potencial. Por último, entiendo que el Real Madrid quiera resarcirse de su mala Final Four, pero veo al conjunto blanco más vulnerable a diferencia de otras temporadas. Le toca jugar un encuentro muy exigente este miércoles, con poco tiempo para prepararse, y como mínimo otro en Andorra tan sólo dos días después donde les esperará una auténtica caldera. ¡Ríete tú de los turcos! Líderes estadísticos de MoraBanc Andorra: Puntos: Giorgi Shermadini (15,3)

Rebotes: Giorgi Shermadini (7,6)

Asistencias: Andrew Albicy (6,1)

Robos: Andrew Albicy (1,5)

Tapones: Thanasis Antetokounmpo (0,9)

+/- David Walker (1,8)

Valoración: Giorgi Shermadini (21,3)