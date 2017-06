Edu Gatell, refuerzo de calidad para TAU Castelló. Acuerdo Prat-Joventut, en standby

Edu Gatell llega después de tres temporadas en Melilla

El TAU Castelló ha anunciado la incorporación del pívot Edu Gatell (28 años, 2.03m) para la próxima temporada. Gatell llega procedente de Melilla Baloncesto, club en el que ha militado las tres últimas temporadas.

La pasada campaña disputó 37 partidos con el club melillense promdiando 6.9 puntos y 4.1 rebotes en los 16 minutos que promedió por partido.

Ya es oficial, el próximo año vestiré la camiseta de @TAUcastello! Muchas ganas de empezar e ilusionado con este nuevo proyecto!! — Edu Gatell (@edugatell) 23 de junio de 2017

Edu Gatell se ha manifestado ilusionado por fichar con el TAU Castelló, “estoy muy ilusionado ya que he fichado en un proyecto de futuro y serio. Necesito un equipo donde desempeñar un papel más importante del que hasta ahora había tenido en los equipos en los que he jugado. Me consta que es un club donde se trabaja mucho y eso me va a venir muy bien para desarrollarme y crecer como jugador.”

Gatell es el primer fichaje del conjunto castellonense para su nuevo proyecto en LEB Oro y se suma a las renovaciones ya conocidas de Joan Faner y Chema García.

CB Prat y Joventut de Badalona dejan en 'standby' su vinculación

El Club Joventut de Badalona ha anunciado a través de un comunicado que la vinculación con el CB Prat queda en 'standby' tras 13 temporadas de vinculación.

El Joventut argumenta que la decisión se toma después de valorar que la actual situación deportiva de ambos equipos no es la más adecuada para mantener los objetivos deportivos que las últimas campañas. Ambos clubes dejan abiertas las puertas a otras vías de colaboración futuras.

Cafés Candelas seguirá patrocinando a CB Breogán

El club lucense ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con Cafés Candelas para que sigua siendo patrocinador del equipo una temporada más y para que siga dando el nombre al equipo.

O presidente adiante un acordo con @Cafescandelas que será unha tempada máis o patrocinador que dará nome ao equipo #candelascobreo pic.twitter.com/pxU0QSMSWk — Breogán (@CBBreogan) 22 de junio de 2017