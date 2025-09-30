La temporada 2025/26 arranca y las grandes competiciones, tanto nacionales como internacionales, se ponen en marcha con el objetivo de vivir un año apasionante para todos los amantes del baloncesto. En estas semanas previas al inicio de los campeonatos, cabe recordar algunos culebrones del verano respecto al mercado de fichajes, con el protagonismo de un NBA que estuvo cerca de regresar a la Euroliga.

Jonas Valanciunas y su recorrido en la NBA dejando atrás la Euroliga

Jonas Valanciunas encara con entusiasmo la nueva temporada en la NBA con los Denver Nuggets, pese a los intentos durante el verano de Panathinaikos de sumarlo a su proyecto europeo. El pívot lituano, de 33 años, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha hablado de su reto en la liga estadounidense: “Estoy feliz de estar aquí y voy a darlo todo para ganar más partidos que nunca”.

Sin embargo, Valanciunas no ha cerrado la puerta a un regreso a la Euroliga en un futuro. De hecho, el internacional con Lituania ha mandado un aviso claro a los Denver Nuggets: “Una cosa que quiero aclarar es que estoy aquí, pero si no estoy feliz, no estaré aquí, ¿verdad?”.

Así llega Jonas Valanciunas a la temporada NBA

Jonas Valanciunas ha vivido un verano intenso con la selección lituana en el Eurobasket 2025, donde volvió a ser una referencia interior gracias a su fortaleza física y su capacidad reboteadora, promediando 15,7 puntos, 6,7 rebotes y 1,1 asistencias por partido. Aunque Lituania no alcanzó las rondas finales, el pívot de Utena fue de lo más destacado del equipo.

De regreso a la NBA, Valanciunas se perfila como una pieza de gran valor para los Denver Nuggets. Su presencia en la zona puede aliviar a Nikola Jokic en defensa, asegurar segundas oportunidades en ataque y dar profundidad a una rotación que aspira al título. Con su veteranía de más de diez temporadas en la competición americana y casi mil partidos disputados, los de Colorado suman un complemento fiable para el juegos interior.

El verano entre Panathinaikos y Jonas Valanciunas

Jonas Valanciunas estuvo muy cerca de abandonar la NBA para firmar con el Panathinaikos de Ergin Ataman. El pívot lituano había recibido una oferta de tres años y 12 millones de euros por parte del club griego, pero la franquicia de Colorado le dejó claro que debía cumplir con su contrato vigente hasta 2027.

Ante la negativa de Denver, Panathinaikos desistió de su fichaje y se movió rápido en el mercado para buscar alternativas. Por su parte, Valanciunas seguirá en la NBA pero con la intención de ser importante. En caso de no serlo, el lituano podrá intentar regresar a la Euroliga con los griegos.