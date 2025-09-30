El BAXI Manresa ha vivido una transformación significativa en la temporada 2025-26. Con la llegada de nuevos fichajes y un cambio en la dirección deportiva, el club busca fortalecer su plantilla y afrontar con ambición los retos nacionales e internacionales. Entre estos movimientos, destaca un nombre que ha generado una gran expectación: un pívot estadounidense con experiencia en ligas europeas y un historial universitario destacado. Su llegada ha elevado las expectativas de los aficionados, quienes esperan ansiosos su debut en la cancha.

Baxi Manresa aterriza en Eurocup: ¿qué versión veremos de Grant Golden?

Este miércoles 1 de octubre, a las 18:30 horas, el BAXI Manresa debutará en la EuroCup 2025-26 enfrentándose al Cedevita Olimpija Ljubljana en el Arena Stožice de la capital eslovena. El equipo manresano, que ocupa la tercera posición en el grupo, buscará una victoria que refuerce su posición en la competición. Una de las grandes preguntas, es qué versión se verá en la cancha de los nuevo fichajes. La expectación es máxima con uno de ellos, Grant Golden. Tras una pretemporada en la que ha mostrado destellos de su capacidad, su rendimiento en este partido será clave para las aspiraciones del equipo en la EuroCup.

Su fichaje ha generado mucha expectativa en la capital del Bages. Por eso, mucha gente espera con ganas de ver cómo se integra Golden en el sistema de juego del equipo y cómo su experiencia internacional puede aportar al rendimiento colectivo. Su debut en este partido sería una oportunidad para demostrar su valía y justificar el entusiasmo generado por su fichaje.

Pretemporada: adaptación en marcha

La pretemporada del BAXI Manresa ha sido una etapa de ajustes y adaptación para el equipo. En su último partido de preparación, disputado el 26 de septiembre contra el MoraBanc Andorra en el IV Trofeu de Andorra la Vella, el equipo sufrió una ajustada derrota por 86-85. En este encuentro, Grant Golden aportó 9 puntos al marcador, mostrando destellos de su capacidad ofensiva y su potencial para contribuir al equipo.

Aunque el equipo no logró la victoria el rendimiento de Manresa es prometedor. La adaptación de los nuevos jugadores al estilo de juego parece estar en marcha. Se espera que, con el tiempo, Grant Golden se convierta en una pieza clave en el juego interior del equipo. Su inteligencia táctica y su capacidad para luchar en la pintura serán fundamentales para afrontar los desafíos de la temporada. De momento, Baxi Manresa ya cuenta con el primer título, la Lliga Catalana.