Descubre a los jugadores más destacados de la quinta jornada del Eurobasket

Con la quinta jornada de este Eurobasket 2017 finalizada, reseñamos a los jugadores más destacados. Está siendo un torneo de destacadas actuaciones individuales (no tanto de juego de equipo) y todas las jornadas cuesta seleccionar a los más brillantes.

Esta claro que el protagonista máximo de esta jornada ha sido Pau Gasol al convertirse en el máximo anotador de la historia de los Europeos, pero en este Top 3 destacamos la actuaciones individuales de la jornada, y lo de nuestro crack va muchísimo más allá que eso.

En el Top 3 SoloBasket 2017, queremos premiar a aquellos 3 mejores jugadores que no solo destaquen en estadísticas, sino en aquellos que su impacto en el partido ha sido digno de recordar.

NICK CALATHES Y KOSTAS SLOUKAS (GRECIA)

Por primero destacamos dos jugadores ex aequo pero es que la ocasión lo merece. Grecia ha empezado los octavos antes que nadie, ya que se jugaba la clasificación en duelo directo contra Polonia. En las ocasiones importantes, es cuando las estrellas de verdad aparecen, y los dos bases griegos, jugando junto muchos minutos (36 Nick y 34 Kostas), dominaron el duelo contra los polacas. 24 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias y 27 de valoración para Calathes y 26 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 28 de valoración para Sloukas. Además anotaron 9/13 en triples entre los dos.

Video of Nick Calathes (24pts, 10ast) earns a double-double and a win over Poland!

JONAS VALANCIUNAS (LITUANIA)

Hasta el momento el pívot de Toronto Raptors estaba lejos de su mejor nivel en este torneo, pero ha decidido tomar protagonismo en los dos últimos partidos. En la victoria contra Alemania, que les dió el primer puesto del grupo, Valanciunas se fue hasta los 27 puntos y 15 rebotes para 35 de valoración. Con estos dos partidos ya se ha convertido en el líder en rebotes del campeonato y el segundo en eficiencia, empatado con Dragic.

Video of Germany v Lithuania - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

kRISTAPS PORZINGIS (LETONIA)

Habrá que esperar para el duelo Porzingis-Gasol. Los letones consiguieron evitar a España en octavos al ganar a Turquía en uno de los mejores partidos de la primera fase. Y fue gracias al jugador total de los Knicks. Kristaps de fue hasta 28 puntos, 7 rebotes, 3 tapones y 33 de valoración. Y pudo haber sido mayor su exhibición, ya que estuvo bien defendido en los últimos minutos, porque había finalizado el tercer cuarto con 35 de valoración.

Video of Kristaps Porziņģis (28pts.) leads Latvia to victory!

MENCIÓN ESPECIAL: ANDREI MANDACHE (RUMANÍA)

No lo hemos metido entre los destacados, ya que su actuación se produjo en un partido intranscendente y en el que su equipo no se llevo la victoria, pero no podemos dejar de destacar que ha sido el primero en conseguir un triple doble con 14 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.

Video of Andrei Mandache (14pts, 11ast, 10reb) with a triple-double against Montenegro!

Otros jugadores destacados:

Alexay Shved (RUS) 33 val

Bojan Marjanovic (SER) 27 val

Damian Kulig (POL) 30 val

Cedi Osman (TUR) 25 val

BoJan Bogdanovic (CRO) 24 val

Daniel Clark (ING) 26 val

Gabriel Olaseni (ING) 25 val