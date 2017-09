Descubre a los jugadores más destacados de la tercera jornada del Eurobasket

Con la tercera jornada de este Eurobasket 2017 finalizada nos gustaría informar acerca de aquellos jugadores que han dado de que hablar durante el día de ayer, demostrando mediante su juego y técnica que no son jugadores cualquiera y están dispuestos a superar a los mejores jugadores de Europa.

En el Top 3 SoloBasket 2017, queremos premiar a aquellos 3 mejores jugadores que no solo destaquen en estadísticas, sino en aquellos que su impacto en el partido ha sido digna de recordar.

Richard Howell (ISRAEL)

Richard Howell sabía que una derrota frente a Alemania podría significar el fin del Eurobasket para Israel. El jugador del Hapoel Jerusalem dominó el juego de manera extraordinaria para convertirse en el MVP de esta tercera jornada. Sus 23 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 7 robos le permitieron llegar hasta los +36 de valoración, gracias a su mejora en los porcentajes de tiros de campo con un 10/15 (Frente a Italia en el primer partido realizó un 4/11). Después de anotar 20 puntos en la derrota frente a Lituania, decidió tomar las riendas de su equipo para las próximos jornadas. El próximo partido contra Georgia será clave para pasar a la siguiente fase, y otra gran actuación de Howell sería una pieza fundamental en este gran paso.

Video of Richard Howell (23 points) leads Israel to win over Germany

Adam Hanga (Hungría)

Era de esperar que tarde o temprano apareciera en este Top. Después de acabar lesionado en el primer partido y acabar con un 5/14 en tiros de campo frente a Montenegro, Hanga ha demostrado su importancia dentro de este equipo. Con 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias se coronaba con +34 de valoración frente a República Checa. Uno de los mayores recitales que hemos podido ver hasta ahora en este Eurobasket, asistiendo desde la oreja de sus defensores, seleccionando buenos tiros y reboteando de manera contundente. Un espectáculo digno de ver una y otra vez.

Video of Adam Hanga (31pts, 8ast, 8reb.) plays to win!

Kristaps Porzingis (Letonia)

El jugador estrella de los New York Knicks vuelve a coronarse otra jornada más. Gracias a su aumento en los porcentajes de tiro con un destacado 3/4 en triples, Porzingis ha podido competir contra Gabe Olaseni (23 puntos, 10 rebotes y 1 robo con un +30 de valoración) para poder llevarse en un partido muy ajustado frente a Gran Bretaña. Llegando hasta los 28 puntos, 8 rebotes y 2 tapones, sitúa a Letonia segundo del grupo d, por debajo de Rusia, su rival el día de hoy.

Otros jugadores destacados:

Nando de Colo (FRA) 22 val

Luka Doncic (SLO) 22 val

Lauri Markkanen (FIN) 27 val

Denys Lukashov (UCR) 32 val

Luigi Datome (ITA) 22 val

Daniel Theis (ALE) 29 val

Bojan Dubljevic (MNE) 26 val

Gabe Olaseni (GBR) 30 val