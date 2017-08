Selección española: Arrasar o morir con la vuelta al modelo ‘twin towers’

Sergio Scariolo: “Ha llegado el momento que estábamos esperando. Tenemos ganas de jugar este campeonato y tenemos un buen nivel de preparación, aunque somos conscientes de las dificultades que vamos a encontrar”.

Tras la terrific trayectoria de estos tíos desde hace más de una década me veo en la obligación de darles la máxima confianza. No importa el nivel del conjunto en preparaciones ni en inicios de competición pueden ser Oro y nadie se sorprendería. Son especialistas en prepararse para la guerra durante los campeonatos. Ajustarse el cinturón en los momentos de la verdad para volar por seguir coleccionando éxitos en la historia de nuestro baloncesto. De su largo y heróico camino hacia la(S) gloria(S) la selección aún conserva a dos exponentes básicos para la consecución de tales azañas, Pau y Navarro, tantas que se inmortalizan en un sin fin de artículos, libros y retinas. Para los que no paran de darle caña a Navarro, me atrevo a defenderle a capa y espada, y a ello me obliga la memoria. Somos lo que somos (segunda mejor selección del mundo según las fórmulas de los ordenadores FIBA), en gran medida, por el de Sant Feliu. Como dirían en los EE.UU. respect. Seguro que durante el Eurobasket saca un triple, un pase o dos tiros libres que darán oxigeno. Astros como Spanoulis, Papaloukas, Bodiroga, Paul Pierce (por poner un ejemplo de muchos yanqui), Jasikevicius... son o fueron reconocidos hasta el final de sus carreras en otros países. Aquí tenemos prisa por jubilar a nuestros cracks. Qué importante es la experiencia. Vital el rol de un sublime veterano para la mejora de nuestros jóvenes valores. Impagable, en la mejor liga del mundo lo tienen muy claro. Es muy probable que después de unos años en el retiro otras generaciones posteriores sí que idolatren la carrera (de principio a fin) de un jugador del impacto de Navarro. Un suceso tan repetido como extraño, sin duda.

Navarro

Esta vez sí será la última que veamos a varios juniors de Oro competir en un campeonato internacional. A disfrutarlo. Un grupo legendario e irrepetible combinado con fantásticos destellos de otras generaciones del antes y el ahora. Ese es el grueso de mis impresiones.

Durante más de diez años de dominio en el mundo o compartiendo dominio con alguno, la selección ha tenido que sufrir una metamorfosis en el núcleo de su juego durante ese largo camino medallista: ¿Jugar a lo ‘moderno’ con un '3,5' de muñeca endiablada en la posición de ala-pívot y un pívot o... con dos gigantes en las posiciones interiores? Este verano toca desplegarse en el parquet de nuevo con las ‘twin towers’.

Por mi parte, tengo algunas dudas sobre ser el conjunto mejor de mejores con ese planteamiento a pesar de esos 431 centímetros y 235 kilos que andarán al servicio de Scariolo. Pau-Marc, Marc-Pau y, a veces, Marc-Willy (¡Qué bueno, duro e inteligente es este chaval!) o Oriola haciendo encaje de bolillos en el ‘4’ con cualquiera de los tres primeros. Y que conste que yo era un amante de aquellos Houston Rockets de los 80 capitaneados por los grandullones Olajuwon (2.10) y Sampson (2.24). Pero tal vez me marcó alguna conversación que tuve con el ya desaparecido Manel Comas en la que me insistió una y otra vez sobre aquello de que el baloncesto es un juego de espacios.

WHATSAPPEANDO...

Necesitaba hablar del tema, y qué mejor que acudir a dos maestros de nuestro baloncesto. Aquí mi conversación ‘whatsappera’ del 24 de agosto con Aíto García Reneses:

-Carlos: Ahora no recuerdo con exactitud, en las Olimpiadas del 2008 nunca solías jugar con los Gasoles juntos ¿verdad?

-Aíto: Sí, algunas veces. Recuerdo haberle dicho a Pau que si quería jugar con Marc debía hacer un esfuerzo para defender a los ‘4’ tiradores.

-Carlos: Es curioso, ahora parece que, normalmente es Pau el que juega de ‘5’ y Marc de ‘4’, creo.

-Aíto: A Pau le cuesta alejarse del aro en defensa.

-Carlos: Y en ataque necesitarán de un perímetro acertado en la larga distancia ¿no? Los coaches rivales se las ingeniarán para colapsar la zona con dos jugadores tan grandes en frente que no son excelentes tiradores ni dominadores del dribling ¿no te parece?

-Aíto: Mira el porcentaje de Pau en San Antonio este año. Además la línea de tres está más lejos allá.

Ciertos los textos del técnico del Alba de Berlín. Compruebo que el 53,8% del acierto exterior de Pau esta temporada con los Spurs batió el registro de Kyle Korver, aunque no conste oficialmente como el más sobresaliente de la historia por no haber llegado 82 triples. No obstante, Pau sigue necesitando su tiempo para armar el brazo y tener los pies fijados para ser efectivo. Como sabemos, no es un Mirotic ni un Garbajosa. Sobre Marc, tampoco es un especialista en el lanzamiento exterior por mucho que lo haya mejorado y acierte por los mismos motivos que su hermano.

Pedro Martínez, atento a su móvil (Foto: DAMIÁN TORRES/Las Provincias) Pedro Martínez,. Al igual que Aíto, Pedro me lanzaba un mensaje positivo.

-Carlos: ¿Cómo ves a la selección? Me asusta el hecho de jugar con dos ‘5’.

-Pedro: A mí no mucho. Son muy buenos esos dos.

-Carlos: ¿No nos colapsarán la zona las defensas rivales y (en ataque) los ‘4’ abiertos nos crearán muchos desajustes?

-Pedro: Algo habrá pero la amenaza que dan (Pau y Marc) es grande. Contra equipos será más complicado pero en general es una suerte tener a esos jugadores.

Este año, si revisamos todas las plantillas del Eurobasket, podemos ver que estamos ante un campeonato de lo más impredecible. A pesar de las bajas Lituania, Croacia, Francia, Serbia, Grecia han combinado equipos equilibrados y muy competitivos. Letonia tiene un equipo emergente que podría convertirse en uno de los candidatos a medalla en las próximas ediciones. Decisivo que Álex Abrines de un paso adelante. Juancho, Sastre y Oriola tienen la oportunidad y la presión de disponer de oportunidades para ser complementes fundamentales en el juego de conjunto. Nuestras torres necesitan de un perímetro que sea una verdadera amenaza. Ricky Rubio tendrá que afinar (Vives será un buen comodín, pues se asemeja en sus características a RR) y 'El Chacho' seguir siendo el 'El Chacho'. Si nada funciona, pide el cambio y llama al canario. Como lo ha echado de menos Pablo Laso este año. Yo soy de los que no los haría jugar juntos, pero ese es otro tema que no da para este ensayo.

Ante tal reto, tomemos perspectiva. Recorran conmigo el rendimiento de la selección jugando con los Gasoles por norma o con uno de ellos y un 3,5:





UN GASOL + ALA-PÍVOT TIRADOR

-Mundial, 2006: Pau y Marc llevan coincidiendo en la selección española absoluta desde el hito del Oro de Japón. Entonces Marc se había ganado un puesto de puntillas en detrimento de Hernández-Sonseca. Sin embargo, el mediano de los Gasol se limitaba a darle algunos minutos de descanso a Pau. Garbajosa era el ‘4’ titular jugando muy lejos del aro como una endiablada amenaza desde la larga distancia así Pau disfrutaba de muchos espacios en la pintura.

Marc Gasol supera a Kirilenko (Foto FIBA) Europeo, 2007: Tras aquello, llegó el Europeo de Madrid donde una favorita España, con todas sus estrellas se quedó con una decepcionante Plata ante una ingeniosa selección rusa entrena por un ingenioso David Blatt. Sería la final de la era Pepu tras sus diferencias con José Luis Sáez. Pau volvía a formar pareja interior con el sesudo Jorge Garbajosa.

-Olimpiada, 2008: Aíto tomaba el relevo de Pepu. La operación fue de urgencia y sólo duraría esta experiencia con otra, esta vez sí de éxito, Plata. El propio Aíto, como podéis haber leído más arriba, anota que en ocasiones ya probaba a jugar con los dos hermanos pero Felipe o Garbajosa eran los que solían guardarle las espaldas a Pau.

-Europeo, 2009: Scariolo se convierte en el nuevo seleccionador y empieza con muy buen pie, Oro. Pau y Marc vuelven a coincidir pero, disponiendo aún del concurso de Garbajosa, ya en el final de su carrera como internacional, y Reyes, la operativa ‘Twin Towers’ seguía siendo fundamentalmente circunstancial.

-Mundial, 2010: Pau no juega, por lo que no puede coincidir con Marc, quién asume el nuevo rol de pívot titular. España queda 6ª (sin medalla). Calderón no pudo estar con España por problemas físicos y Scariolo tuvo que sacar de la chistera a Raúl López que aún rebosaba talento pero no tenía físico para competir en defensa ante otros bases más grandes y jóvenes. Toda la responsabilidad de la dirección cayó sobre un Ricky que tan sólo atesoraba 19 años. En cuartos de final Teodosic nos mata a pocos segundos del final con un triple desde más de 7 metros y medio sin que Garbajosa pudiera puntearlo. Triste la forma en la que se despidió el madrileño de la selección.

-Europeo, 2013: Juan Antonio Orenga suple a Scariolo. Todos los ojos sobre el exjugador por su desigual trayectoria con el técnico italiano. También es cierto que compite sin Pau, Navarro, Reyes ni Ibaka. Los Gasol no coinciden, y el cuatro abierto titular es Víctor Claver. Son Bronce.

-Europeo, 2015: Marc andaba lesionado. Scariolo vuelve y sigue con el modelo un Gasol (Pau) más un cuatro supertirador con el debut en la selección de Nikola Mirotic. Un equipo más limitado que sufrió muy mucho hace que jugadores exteriores como Pau Ribas den un paso adelante en defensa y anotando desde larga y media distancia. España es Oro dando una lección de juego y con un Pau sublime vengándose de los franceses con 40 puntos en las semis. Aquel equipo era Pau-dependiente, Llull seguía sin explotar.

-Olimpiadas, 2016: De nuevo Pau no coincide con Marc, recién salido de lesión y firmando un contrato con su franquicia. De nuevo Mirotic en el quinteto dándole mucho protagonismo a Pau. Son Bronce. El equipo acaba agotado y va de más a menos. En un cara o cruz, casi se queda sin metal ante los australianos.





LOS GASOLES EN EL '4' Y EN EL '5'

-Europeo, 2011: Por primera vez, se establece con un valor fijo en el dúo Pau-Marc a lo que se añade el debut de otro gran jugador interior, Serge Ibaka. El resultado fue excelente, Oro. Como en la actualidad, se les etiquetaba como el mejor juego interior del Europeo. ¿Por qué mis dudas? Porque entonces en el perímetro España contaba con un factor diferencial, Juan Carlos Navarro. Al final de campeonato ‘La Bomba’ acabaría siendo elegido MVP. Aquel tridente era imparable.

-Olimpiada, 2012: Volvemos al modelo Pau-Marc e Ibaka refrescando. Hubo momentos en que España estuvo en la cuerda floja pero el resultado acabó siendo excelso con una Plata que sabía a oro tras ceder a último momento contra los EE.UU. en un gran combate. Vivir aquel onírico escenario peligró en las fases anteriores porque el estado físico de Navarro no fue, ni de lejos, el de la edición internacional anterior. ¿Por qué tener dudas? Cuando a Juanqui no le entraban o, simplemente, cuando no se vistió de corto lesión, el equilibrio se encontró con buenos partidos de dos jugadores muy experimentados Rudy y Calderón. Éste último, siempre haciendo lo que hiciera falta para que la selección ofreciera un concurso par sin el crack azulgrana. Y ese será el gran reto de Ricky este Europeo, poder aportar puntos y tiro exterior en aquellos momentos en los que los Gasol están sobre marcados y las defensas muy cerradas. En defensa, hacer de Rudy y llegar a aquellos relevos defensivos que recuperen los desajustes creados por rivales más rápidos donde los Gasol y Willy no hayan podido llegar. Los Sastre, Juancho y Abrines clave al respecto.

Collet prepara una jugada ante la atenta mirada de sus pupilos (Foto: Servicio de prensa de la FFBB) Mundial, 2014: El desastre. Todo estaba preparado para celebrar una gran fiesta en casa pero al igual que ocurrió en el Europeo del 2007 el equipo se acongoja en casa. Pero este fue el peor de los chascos… 5º (sin medalla). Marc y Pau vuelven a formar tándem. Ibaka les respalda de nuevo. Ricky, muy del gusto de Scariolo por ser su extensión en el campo, suele ocupar el quinteto titular y, si no recuerdo mal, el ‘Chacho’ pasa a ser el otro base y Calderón salta al dos debido a la ya entendida veteranía de Navarro. El equipo empezó como un tiro pero en cuartos Vicent Collet, sin, teje una tela de araña que deja a la selección sin ideas y en 52 puntos. Ese es el escenario que tanto me preocuparía que se repitiese.

BALANCE

CON UN GASOL+4 TIRADOR:

EN 6 CAMPEONATOS = 2 OROS+ 2 PLATAS+1 BRONCE+ 1 SIN MEDALLA



CON LOS GASOLES:

EN 3 CAMPEONATOS = 1 ORO + 1 PLATA + 1 SIN MEDALLAS

Como pueden comprobar, el balance es parejo y, grosso modo, no nos sacará de dudas. A partir del viernes 1 de agosto, donde España se estrena (16:45 en Cuatro) ante la Montenegro de Nikola Vucevic, Tyrese Rice y Dubjlevic, a partir de entonces irán llegando las respuestas pero tengan paciencia, tengan memoria.

Que gane el mejor.