Sergio Rodríguez vuelve a Europa de la mano del CSKA Moscú

El culebrón del futuro de Sergio Rodríguez llega a su fin. Si bien es cierto que la primera opción pasaba por continuar en la NBA, el Chacho pone fin a su segunda etapa en la mejor liga del mundo y emprenderá una nueva experiencia en Rusia defendiendo los colores del CSKA Moscú durante los próximos 3 años.

