El Barça Basket no ha dado por cerrada la plantilla, con un principal objetivo marcado en rojo para la posición de cinco y la posible llegada del sustituto de Àlex Abrines en el puesto de tres. La sección de baloncesto azulgrana trabaja con un importante hándicap, el tema económico, sumado al tema cupos. La marcha de Abrines resta un cupos nacional formativo, además de ver cómo las dos extranjeras las ocuparán Cale y Clyburn. La posición de alero se rastrea desde hace semanas, con pocas opciones disponibles por el momento.

Miquel Salvó vuelve a escena

Miquel Salvó, actual jugador de Gran Canaria surgió como posibilidad hace unas semanas junto a Juani Marcos. El base fue el segundo fichaje confirmado del Barça Basket, dejando en standby la oportunidad de ver al alero de Vilanova i la Geltrú, canterano en su día del FC Barcelona, de nuevo con la camiseta blaugrana.

Ahora vuelve a surgir como opción de fichaje, uniendo cupo formativo, además de encontrar en Salvó ese perfil de rotación y experiencia en Liga Endesa que puede ser útil al sistema de Joan Peñarroya. Ambos se conocen de su paso por San Pablo Burgos en el pasado, con un Salvó que promedió 5 puntos y dos rebotes en 34 partidos de Liga Endesa.

Rastrear opciones diferentes: Luka Bozic

Valencia Basket no se quedará con el jugador croata, pese a sus promedios de 11.4 puntos y tres rebotes en Lleida la temporada pasada. Le queda un año de contrato con la entidad taronja y los del Segre trabajan por seguir contando con el jugador balcánico. No es un nombre con el que trabaje la secretaría técnica del Barça, pero podría ser un perfil interesante en un mercado difícil y con pocos nombres disponibles.

La NBA se complica

Mirar de nuevo a la NBA en un caso parecido al de Jabari Parker o Chimezie Metu es casi imposible en estos momentos, a no ser que se considere la posibilidad de tener en el roster a tres jugadores extracomunitarios. Además, quedan pocos agentes libres disponibles e interesantes en la NBA, viendo cómo muchos de ellos trabajan en su posible continuidad con un nuevo contrato, ya sea two way.

Protagonismo de la cantera: Arturas Butajevas

La opción de subir al primer equipo a Arturas Butajevas toma fuerza en este momento de temporada baja, con un canterano azulgrana que decide no irse a NCAA, que se encuentra en estos momentos disputando el Eurobasket U18 de Belgrado con Lituania. Butajevas promedia 14 puntos y seis rebotes en dos encuentros, destacando los 18 puntos ante Serbia. El joven alero ya hizo su debut con Peñarroya y podría ser el canterano que obtenga plaza de primer equipo, tras ver cómo Raül Villar y Dame Sarr se deciden por el baloncesto universitario estadounidense.

Barça Basket no ficha en el puesto de alero

La última posibilidad podría ser no fichar en la posición de alero en el Barça Basket y quedarte con los actuales jugadores, en busca del posible fichaje en el puesto de 4. La línea de perímetro está ocupada por Satoransky, Núñez, Laprovittola, Juani Marcos y Punter, sumando además Brizuela, Cale, Clyburn y Parra. Nueve jugadores, que serían suficientes para tres plazas, sin olvidar la posibilidad de Butajevas; en cambio, se debería buscar dos nuevos jugadores para añadir a Shengelia, Vesely y Willy Hernangómez, siendo de nuevo uno de los favoritos, la vuelta de Chimezie Metu.