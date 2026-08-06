Dillon Brooks renueva con los Suns por 73 millones de dólares

Phoenix Suns blindan a uno de los pilares de su renovación. Según ESPN, Dillon Brooks firmó una extensión de contrato de tres años y 73 millones de dólares, que lo vincula ahora a Phoenix hasta el final de la temporada 2029/30. Una recompensa lógica para el alero de 30 años, autor de la mejor temporada de su carrera.

Llegado el verano pasado procedente de los Rockets como parte del traspaso de Kevin Durant, Brooks rápidamente se impuso como uno de los líderes de la nueva identidad impulsada por el entrenador Jordan Ott, hasta el punto de promediar 20,2 puntos para llevar a los Suns hasta playoffs.

Tras perderse 18 partidos por una fractura en la mano izquierda en febrero, el turbulento alero canadiense regresó justo antes de los playoffs, y terminó incluso como máximo anotador de los Suns con un promedio de 26 puntos en la primera ronda, a pesar de la barrida sufrida ante el Thunder.

Suns keeping Dillon Brooks on $73M extension through 2029-30 – via @ESPN App https://t.co/KMIIzRmcX0 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2026

Phoenix apuesta por la estabilidad

Más allá de su aporte ofensivo, Brooks transformó sobre todo el rostro defensivo de Phoenix. Reconocido por su agresividad e intensidad, es el encargado de defender cada noche al mejor exterior rival. Bajo su impulso, los Suns pasaron del puesto 27 al 9 en defensa de la NBA en solo un año, un salto atribuido en gran medida a su impacto en ambos lados de la cancha. A nivel personal, este mismo Brooks sigue siendo el rey de la falta técnica, y fue suspendido un partido por superar la cuota permitida…

Esta extensión confirma también la voluntad del propietario Mat Ishbia de mantener intacto el núcleo de su equipo. Ya en enero, cuando surgieron rumores de un intercambio con los Lakers en torno a Austin Reaves, Ishbia había sido categórico en redes sociales: “No pierdan el tiempo llamando. Dillon no se va a ninguna parte.”

Además de Brooks, Phoenix también extendió a Collin Gillespie, Mark Williams y Jordan Goodwin, mientras fichaba a Miles Bridges y Luke Kennard este verano.

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