Joventut quiere aprovechar este fichaje de Dubai y desea su cesión en el mercado Euroliga

El Dubai Basketball continúa dando forma a un ambicioso proyecto de Euroliga bajo la dirección de Xavi Pascual. Además de incorporar jugadores contrastados para competir desde el primer día, el club también está invirtiendo en jóvenes talentos con proyección, una estrategia que incluye varias cesiones para acelerar su desarrollo. En ese contexto, los equipos ACB están atentos a cualquier movimiento.

Dubai BC ficha futuro con Dane Erikstrup

Tal y como ha informado el periodista Chema de Lucas, el Dubai Basketball continúa planificando su futuro con la incorporación del joven ala-pívot danés Dane Erikstrup. El jugador, de 24 años y 2,11 metros de altura, se unirá al proyecto del conjunto emiratí tras completar una destacada temporada en el Donar Groningen, aunque no formará parte de la primera plantilla de inmediato.

La intención del club es que Erikstrup continúe su progresión mediante una cesión. El interior danés firmó unos destacados números el pasado curso, con una media de 18,4 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias por partido, un rendimiento que ha convencido al equipo dirigido por Xavi Pascual, que lo considera una apuesta de futuro.

Joventut Badalona podría ser el destino ACB de Dane Erikstrup

Según la información adelantada por Chema de Lucas, el Joventut Badalona se perfila como el principal candidato para incorporar al jugador en calidad de cedido. La Penya busca reforzar su juego interior con un perfil de proyección y ve en el danés un ala-pívot capaz de abrir el campo gracias a su amenaza desde el perímetro y aportar versatilidad en la posición de ‘cuatro’.

Su posible llegada no estaría pensada para asumir el papel de Ante Tomic, sino para complementar la rotación interior. Erikstrup destaca por su capacidad para jugar de cara al aro, su buen lanzamiento exterior y su inteligencia táctica, cualidades que encajan con el estilo de juego del Joventut, aunque todavía debe mejorar en el apartado físico para dar el salto al máximo nivel.