Lonnie Walker se aleja del Real Madrid y ya tiene nuevo favorito

Parecía que la rumorología de la Euroliga había dado una tregua con el cierre de julio, pero el mercado vuelve a agitarse con la llegada de agosto. Varios nombres han recuperado fuerza en las últimas horas, entre ellos Armoni Brooks, que apunta a salir de ASVEL, o Daniel Theis, cuyo futuro finalmente no pasará por el Barça Basket. Sin embargo, el gran protagonista es Lonnie Walker, que prepara las maletas para iniciar una nueva aventura en la máxima competición del baloncesto europeo.

El Real Madrid se quedará sin Lonnie Walker

El Real Madrid lleva varias temporadas rastreando el mercado en busca de un escolta capaz de asumir un papel protagonista en ataque, y el nombre de Lonnie Walker comenzó a ganar enteros cuando se conoció que el jugador de Reading no continuaría en Maccabi Tel Aviv. El estadounidense cerró su etapa en Israel dejando grandes registros en Euroliga, con 15,2 puntos, 2,5 rebotes y 2,3 asistencias en 28 partidos, cifras que le situaron como uno de los exteriores más cotizados del mercado europeo.

Sin embargo, el Real Madrid de Pedro Martínez no parece estar cerca de hacerse con los servicios de Lonnie Walker, un jugador que también figura en la agenda de Dubai Basketball. El gran favorito para hacerse con el escolta estadounidense sería el Partizan de Joan Peñarroya, que tendría muy avanzada su incorporación para convertirlo en una de las piezas diferenciales de su perímetro en Belgrado, donde compartiría protagonismo con nombres como Carlik Jones o Kyle Allman.

Con la opción de Lonnie Walker prácticamente descartada, el Real Madrid podría reactivar la vía de Armoni Brooks, un escolta que no llegará a debutar con ASVEL después de la complicada situación económica que atraviesa el conjunto francés. Otro perfil que aparece en el radar blanco es Lester Quiñones, el exterior estadounidense de ascendencia dominicana que ya ha sido vinculado con la entidad madridista en los últimos meses tras destacar durante varias temporadas en la NBA G League.

Lonnie Walker buscó volver a la NBA

Formado en la Universidad de Miami, Lonnie Walker fue seleccionado en la posición 18 del Draft de 2018 por los San Antonio Spurs. El escolta estadounidense acumuló 361 partidos en la NBA defendiendo las camisetas de la franquicia texana, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers. Tras intentar ganarse un nuevo contrato en la Summer League de Las Vegas, la falta de oportunidades en la liga estadounidense le ha llevado a cambiar de rumbo. Ahora, después de su etapa en Maccabi Tel Aviv, prepara su regreso a la Euroliga para afrontar su tercera experiencia en la máxima competición continental.