Las palabras de Mario Hezonja tras su salida del Real Madrid generan controversia

El Real Madrid Baloncesto prosigue operando en el mercado de fichajes. Una de las incógnitas que aún tenía sobre la mesa era la situación de Mario Hezonja. A pesar de que su adiós era un hecho, no acababa de materializarse por cuestiones aparentemente burocráticas. Una vez confirmado, la polémica en redes por su manera de proceder está servida.

Las palabras y las ‘no palabras’ de Mario Hezonja con el Real Madrid Baloncesto

La salida en falso de Mario Hezonja era un escollo para el mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, Cleveland Cavaliers hizo el anuncio oficial y el conjunto blanco hizo lo mismo por su parte. Una vez se concretó un movimiento que lleva días encallado, muchos aficionados madridistas esperaban algún tipo de explicación sobre lo acontecido.

Never liked how I left the NBA but these past 5 years have been exactly what I wanted and much needed! I am super happy that my new chapter is with @cavs a team and organization that I have always admired and respected! 🫡💛♥️⚔️ https://t.co/woCdL0jmiC — Mario Hezonja (@mariohezonja) July 31, 2026

La polémica se ha desatado en redes porque, hasta el momento, Mario Hezonja no ha tenido ningún tipo de palabra hacia el que fuera su club y la que fuera su afición. A pesar de que tanto Cleveland Cavaliers como el Real Madrid Baloncesto sacaron comunicados oficiales sobre el movimiento del mercado de fichajes, el croata solo ha comentado el de la franquicia americana. La estrella de Dubrovnik ha expresado su felicidad por aterrizar en su nuevo equipo NBA, pero aún sin palabras de agradecimiento hacia los blancos.

Una salida polémica de principio a fin

El adiós de Mario Hezonja del Real Madrid Baloncesto ha sido uno de los temas más polémicos del mercado de fichajes. Todo comenzó con unos post incendiarios en redes tras la destitución de Sergio Scariolo. Posteriormente, la ejecución de su cláusula NBA, el abono de la misma y la confirmación del movimiento han ido ocupando cabeceras durante numerosos días.

Comunicado Oficial: Hezonja. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 31, 2026

La operación realizada por la estrella del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes estuvo en el alambre. Tanto es así, que hubo informaciones que hablaban de una posible investigación de la NBA, ante un posible mal uso de la cláusula NBA para acabar recalando en Dubai BC. Parece que por el momento ese trasvase no se producirá y que Mario Hezonja volverá a probar suerte en una liga que en su día criticó fuertemente.