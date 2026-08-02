Maccabi Tel Aviv entra en escena y amenaza con arrebatarle dos fichajes al Barça Basket y Real Madrid

El proyecto de Oded Kattash al frente del banquillo de Maccabi Tel Aviv irrumpe con fuerza en este arranque del mes de agosto y amenaza con alterar los planes de Barça Basket y Real Madrid. El conjunto israelí trabaja para hacerse con dos grandes objetivos que figuraban en la agenda de los gigantes españoles. Una de las operaciones está prácticamente encarrilada, mientras que la otra le obligará a competir directamente con el equipo blanco por un escolta muy cotizado y seguido por varios proyectos de Euroliga.

Daniel Theis muy cerca de Maccabi Tel Aviv

El Barça Basket todavía necesita completar su juego interior con, al menos, una incorporación más, y uno de los últimos nombres que ha irrumpido en la agenda azulgrana es el de Norchad Omier, un perfil que también sigue de cerca Baskonia. Sin embargo, el gran deseo para reforzar la pintura continúa siendo Daniel Theis, un pívot alemán con amplia experiencia en la NBA y uno de los jugadores más valorados en los despachos del club desde hace tiempo.

Los problemas económicos del AS Mónaco provocaron la salida de Daniel Theis, que posteriormente apareció vinculado al ASVEL de Tony Parker. Sin embargo, las dificultades presupuestarias que atraviesa el conjunto de Lyon hacen poco probable su llegada y todo apunta a que el pívot alemán deberá buscar acomodo en otro proyecto de Euroliga. En este escenario, Maccabi Tel Aviv ha ganado posiciones y parece el destino más probable para un jugador llamado a convertirse en la pieza diferencial de su juego interior.

Maccabi lucha con Real Madrid por Armoni Brooks

Maccabi Tel Aviv afronta la recta final de la confección de su plantilla, aunque todavía busca completar algunas piezas para cerrar definitivamente su roster. El conjunto israelí quiere seguir aprovechando la complicada situación económica del ASVEL y, después de encarrilar la llegada de Daniel Theis, ahora ha puesto el foco en el escolta Armoni Brooks. El estadounidense llegaría a Tel Aviv para ocupar el vacío dejado por Lonnie Walker, otro nombre que estuvo en el radar del Real Madrid durante este mercado.

Armoni Brooks cerró la pasada temporada en la Euroliga con unos números destacados, promediando 13 puntos por partido y un espectacular 41% de acierto desde la línea de tres puntos. Además, fue reconocido como MVP de la liga italiana como parte de Olimpia Milano, consolidándose como uno de los exteriores más atractivos del mercado.

El jugador formado en la Universidad de Houston de NCAA había alcanzado un acuerdo con ASVEL para afrontar su segunda experiencia en la máxima competición continental, pero el escolta de Waco podría cambiar de rumbo y no llegar a vestir la camiseta francesa. Maccabi Tel Aviv aparece ahora como una alternativa con fuerza, sabiendo que el Real Madrid también busca el fichaje del estadounidense, donde podría convertirse en un elemento clave dentro del sistema de Oded Kattash.

Roster Maccabi Tel Aviv 2026-27