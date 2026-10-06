El salto de Hezonja del Real Madrid a una incógnita llamada Cleveland

Mario Hezonja ha sido una de las caras más llamativas de la expedición de los Cleveland Cavaliers durante su estancia en Málaga, donde el equipo de Ohio ha iniciado su pretemporada NBA. El alero croata centra buena parte de las miradas en su regreso a la competición estadounidense después de su paso por Panathinaikos, UNICS Kazan y Real Madrid. Ahora afronta una nueva oportunidad en la NBA con el objetivo de ganarse un papel relevante y convertirse en una pieza de peso dentro de la segunda unidad de los Cavaliers.

“Va a sorprender a algunas personas”

Su fichaje por los Cleveland Cavaliers el pasado mes de julio sorprendió inicialmente a más de uno, más tras ser pieza angular del Real Madrid y ser MVP de Liga Endesa. Sin embargo, a medida que comenzaron a circular sus mejores actuaciones con el Real Madrid y, posteriormente, su espectacular rendimiento con Croacia en las eliminatorias de la FIBA, con una actuación de 37 puntos, quedó claro que no se trataba de una incorporación más.

Hezonja había recuperado protagonismo y su regreso a la NBA empezaba a generar expectativas. Ahora, con el inicio del training camp cada ya iniciado y el retorno a la competición cercano, el alero croata tendrá por fin la oportunidad de demostrar sobre la pista qué puede aportar a los Cavaliers y por qué Cleveland apostó por él.

“Creo que va a sorprender a algunas personas… ¿Va a haber una chispa exterior de alguna parte? … Él nos da una presencia física. Se ha convertido en un jugador mucho más poderoso que encaja en la NBA actual”.

Cambio de rol de su pasado NBA

Una de las principales conclusiones que se desprenden de las declaraciones de Hezonja y del presidente de Operaciones de Baloncesto de los Cavaliers, Koby Altman, tiene que ver con su evolución física. Durante su primera etapa en la NBA, el croata ejercía principalmente como escolta o alero, pero con el paso de los años ha ganado músculo, tamaño y fortaleza. Tras sus experiencias en Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers, su regreso a la NBA llega con un perfil muy diferente.

Todo apunta a que Cleveland pretende utilizarlo como un jugador polivalente en las posiciones de alero y ala-pívot, con un peso importante en el puesto de cuatro dentro de la segunda unidad. La combinación entre su nuevo físico y la velocidad y movilidad que siempre han caracterizado su juego puede convertirlo en una pieza especialmente útil para los Cavaliers.

Su evolución durante su etapa en el Real Madrid respalda además esta apuesta. Hezonja se ha consolidado como uno de los jugadores más completos y determinantes del baloncesto europeo, hasta el punto de ser elegido MVP de la Euroliga hace dos temporadas. Los indicios apuntan a que el croata atraviesa el mejor momento de su carrera y Cleveland quiere comprobar si esa versión puede trasladarse de nuevo a la NBA.

Temporada Equipo PJ Titular Min. PTS REB AST FG 3P TL 2015-16 Orlando Magic 79 9 17,9 6,1 2,2 1,4 43,3% 34,9% 81,0% 2016-17 Orlando Magic 65 2 14,8 6,9 2,9 1,2 35,5% 29,9% 80,0% 2017-18 Orlando Magic 75 30 22,1 9,6 3,7 1,4 44,2% 33,7% 81,9% 2018-19 New York Knicks 58 24 20,8 8,8 4,1 1,5 41,2% 27,6% 76,3% 2019-20 Trail Blazers 53 9 16,4 4,8 3,5 0,9 42,2% 30,1% 75,0% TOTAL NBA 330 74 18,3 6,9 3,1 1,3 41,7% 31,9% 78,4%

¿Qué puede aportar Mario Hezonja a los Cavs de Kenny Atkinson?

La quinta elección del Draft de la NBA 2015 llega a Cleveland después de firmar una espectacular temporada 2025-26 con el Real Madrid. Hezonja promedió 17,5 puntos, 4,9 rebotes y 1,9 asistencias en 23:54 minutos por partido en la Liga Endesa, cifras que le situaron entre los jugadores más destacados de la competición.

Durante los últimos años, el alero croata se ha consolidado silenciosamente como uno de los jugadores más completos del baloncesto europeo y ahora afronta su regreso a la NBA después de seis temporadas alejado de la competición. Cleveland espera encontrar en él a un jugador capaz de aportar experiencia, físico y versatilidad desde diferentes posiciones.

El propio Hezonja no dudó a la hora de definir qué puede aportar a los Cavaliers: trabajo, intensidad y capacidad para hacer prácticamente de todo sobre una pista de baloncesto. Una descripción que encaja con la evolución que ha experimentado desde su primera etapa en la NBA.

Porque el Hezonja que regresa a Estados Unidos no es exactamente el mismo jugador que dejó la liga en 2020. Su juego ha madurado, ha ganado protagonismo y se ha convertido en una pieza mucho más completa. Pero también ha cambiado físicamente. Su presencia en el Media Day de Cleveland dejó una imagen evidente: el croata presenta ahora un físico mucho más potente y preparado para asumir minutos como alero e incluso como ala-pívot.

Mario Hezonja MVP con el Real Madrid

El MVP de la Liga Endesa 2025-26 coloca a Mario Hezonja en un selecto grupo de jugadores que han dado el salto a la NBA después de ser reconocidos como los mejores de la competición española. Un listado en el que el Real Madrid tiene un protagonismo indiscutible y que reúne algunos de los nombres más importantes de la historia reciente del baloncesto europeo.

Arvydas Sabonis – 1993-94 y 1994-95

Nikola Mirotic – 2012-2013

Luka Doncic – 2017-18

Facundo Campazzo – 2023-24

Muy a favor del tiempo en Cleveland

Una de las curiosidades que ya ha dejado el regreso de Mario Hezonja a la NBA tiene poco que ver con el baloncesto y mucho con el clima. El alero croata ha dejado claro que no es precisamente un amante del sol, el calor ni las altas temperaturas y que Cleveland encaja bastante bien con sus preferencias.

“No soporto el sol. No soy una persona de sol. No me gusta el calor, no lo soporto más. He estado por todo el mundo, en España dos veces, en Orlando, en Croacia… sol todo el tiempo. Estoy harto de eso. Así que… nubes, lluvia, nieve. Gracias, Cleveland”. La declaración tiene su punto de ironía, especialmente después de haber pasado buena parte de su carrera en lugares asociados a climas mucho más cálidos.

De Orlando a España, pasando por Croacia, Hezonja ha convivido durante años con temperaturas que no parecen estar entre sus favoritas. Ahora llega a una ciudad donde los inviernos son largos, fríos y habitualmente acompañados de nieve. Si buscaba escapar del sol, Cleveland difícilmente podía ofrecerle un destino más apropiado, aunque queda por saber hasta qué punto el clima pudo influir, siquiera mínimamente, en su decisión de regresar a la NBA.

Los datos estadísticos en el Real Madrid 2025-26

Estadística avanzada Liga Endesa Euroliga Partidos 28 28 Minutos 23:32 23:32 aprox. Puntos 17,5 — TS% 62,4% 53,2% eFG% 56,3% 49,4% 3PAr 46,7% — FTr 36,3% — USG% 30,3% 29,6% AST% 14,0% 19,2% TOV% 11,9% 12,1% ORB% 4,6% 3,5% DRB% 20,4% 18,8% TRB% 12,8% 11,3% STL% 2,0% 2,0% BLK% 0,3% 0,2% Puntos/100 posesiones — 120,9 ORtg 122,0 109,3 DRtg 112,8 113,9 Net Rating +9,1 −4,6 PER 23,7 16,6

Mario Hezonja se une a Ivica Zubac

Desde hace varios años, Ivica Zubac se ha consolidado como el principal representante del baloncesto croata en la NBA, hasta el punto de ser incluido en el Segundo Mejor Quinteto Defensivo de la liga en 2025. Sin embargo, el gran referente histórico del país sigue siendo Drazen Petrovic, que dejó su huella en la NBA durante su etapa en Portland Trail Blazers y, especialmente, en los New Jersey Nets entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa.

Croacia se ha mantenido desde entonces como uno de los países europeos con mayor presencia en la competición, con una larga lista de jugadores que han pasado por la NBA, entre ellos Toni Kukoč, Dino Rađa, Dario Šarić, Bojan Bogdanović, Žan Tabak y Gordan Giriček, uniéndose de nuevo ahora Mario Hezonja.