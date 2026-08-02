¿Cómo puede impactar Mario Hezonja en los Cleveland Cavaliers en su regreso a la NBA?

El 30 de agosto de 2020 quedó marcado como el último capítulo de Mario Hezonja en la NBA. En plena burbuja de Orlando provocada por la pandemia de COVID-19, el alero croata disputó sus últimos minutos con la camiseta de Portland Trail Blazers ante Los Angeles Lakers, con una actuación de 10 minutos y 4 puntos. Tras aquella experiencia decidió cerrar su etapa estadounidense y regresar a Europa, donde recuperó protagonismo hasta volver a llamar a la puerta de la mejor liga del mundo. Ahora, seis años después, Hezonja vuelve a hacer las maletas para afrontar un nuevo desafío en el ambicioso proyecto de los Cleveland Cavaliers.

Cleveland Cavaliers quiere dar el paso definitivo en el Este

Mario Hezonja tenía claro su objetivo de regresar a la NBA y encontrar un nuevo contrato que le permitiera vivir una segunda etapa en la liga estadounidense. Finalmente, esa oportunidad llegará de la mano de los Cleveland Cavaliers, aunque con ciertas condiciones. Su acuerdo no está completamente garantizado para toda la temporada, ya que la franquicia podría prescindir de sus servicios antes del 15 de noviembre. En caso de superar esa fecha y permanecer en la plantilla hasta el final del curso, el alero croata percibiría un salario de 2,8 millones de dólares.

Los Cleveland Cavaliers de Kenny Atkinson, con Koby Altman al frente de las operaciones deportivas, afrontan una temporada marcada por la ambición de dar el salto definitivo y pelear por el dominio de la Conferencia Este. El conjunto de Ohio quiere codearse con proyectos de enorme potencial como los Knicks, actuales campeones de la NBA, los Celtics o unos Philadelphia 76ers que, con la llegada de LeBron James, aspiran a convertirse en uno de los grandes candidatos al anillo con estrellas como el mismo James, además de Embiid, Jaylen Brown o Maxey.

Los Cavs acumulan cuatro temporadas consecutivas disputando los Playoffs, pero todavía tienen una cuenta pendiente con la élite. El pasado curso alcanzaron las Finales de Conferencia, donde se encontraron con unos Knicks intratables que les superaron con contundencia por 4-0, dejando claro el camino que todavía deben recorrer para convertirse en una verdadera potencia del Este.

Con Donovan Mitchell como líder del proyecto, los Cavaliers continúan moviendo piezas para consolidar un equipo aspirante en el Este. Una de las prioridades pasa por asegurar la continuidad de James Harden y, según apunta Michael Scotto de HoopsHype, la franquicia de Cleveland y el entorno del veterano base ya trabajan en un nuevo acuerdo. La intención es encontrar el equilibrio perfecto entre premiar a un jugador de la dimensión de un 11 veces All-Star y, al mismo tiempo, preservar la flexibilidad financiera necesaria para seguir incorporando talento y elevar el nivel de la plantilla en las próximas temporadas.

¿Cómo encaja Mario Hezonja?

Más allá de la situación contractual y de los posibles escenarios que puedan abrirse en el futuro con un eventual regreso a la Euroliga, Mario Hezonja afronta una nueva etapa en la NBA después de haber sido elegido con el número 5 del Draft de 2015. El alero croata regresa a la liga estadounidense tras acumular en el pasado 335 partidos entre Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers, y ahora defenderá la camiseta de los Cleveland Cavaliers con el objetivo de ganarse un papel relevante dentro de la segunda unidad.

Su principal argumento será su capacidad para aportar en ambos lados de la pista. Hezonja llega a la NBA convertido en un jugador más completo, estrella de Euroliga, con una notable evolución ofensiva durante su etapa en la Euroliga y una madurez defensiva muy superior a la que mostraba cuando aterrizó en Estados Unidos procedente de la cantera del Barça Basket.

Hezonja regresa a la NBA con un perfil mucho más completo, equilibrado y maduro que en su primera etapa. El internacional croata llega preparado para aportar desde diferentes posiciones, tanto ejerciendo como alero como ocupando minutos en el puesto de cuatro, manteniendo siempre su capacidad para generar peligro en ataque y convertirse en una amenaza constante desde distintas zonas de la pista.

Por delante tendrá competencia dentro de la rotación de Kenny Atkinson, con jugadores consolidados como Max Strus o Evan Mobley, pero la evolución experimentada durante sus años en Europa le permite aspirar a un papel más importante que en su anterior aventura estadounidense. Hezonja confía en convertirse en una pieza habitual de la segunda unidad y superar el impacto limitado que tuvo en su primera etapa NBA, cuando promedió 7 puntos y 3 rebotes por partido.

Cavs en busca de fortalecer el puesto de alero

El proyecto de los Cleveland Cavaliers todavía no está completamente definido. A la espera de resolver el nuevo contrato de James Harden, la franquicia de Ohio continúa rastreando el mercado en busca de un alero con capacidad para actuar también como cuatro. En las últimas semanas han aparecido varios nombres de peso en la liga como posibles objetivos, entre ellos Jonathan Kuminga, Peyton Watson o DeMar DeRozan, perfiles que podrían convertirse en una dura competencia por la cuota de minutos de Mario Hezonja en su regreso a la NBA.