Los Kings tienen la mira puesta en Russell Westbrook y Victor Oladipo

Durante el Draft, los Kings se hicieron con Darius Acuff Jr., un joven base que debería tener muchas oportunidades en un equipo de Sacramento que no se jugará nada la próxima temporada. Para acompañarlo, la directiva desearía firmar a un jugador con experiencia, y dos nombres se destacan: Russell Westbrook y Victor Oladipo.

Russell Westbrook, una vuelta ya conocida en Sacramento

El primero ya estuvo en California la temporada pasada, y Maxime Raynaud había elogiado la confianza que el ex-MVP le había ayudado a adquirir. El francés declaró que Russell Westbrook le había ayudado a desbloquearse mentalmente, sentando las primeras bases de una exitosa temporada de rookie.

Firmado solo unos días antes del inicio de la última temporada, Russell Westbrook se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más confiables de Doug Christie. El “Brodie” participó en 64 partidos, 58 de ellos como titular. Promedió 15,2 puntos y 6,7 asistencias.

REPORT: The Kings are considering bringing back Russell Westbrook and also have interest in signing Victor Oladipo, per @JakeLFischer pic.twitter.com/mDnDU2NfYt — Legion Hoops (@LegionHoops) August 4, 2026

Victor Oladipo busca su regreso a la NBA

Además de Russell Westbrook, Sacramento también tendría en la mira a Victor Oladipo. El ex-escolta de Pacers y Heat no juega en la NBA desde abril de 2023, tras sufrir una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Sin embargo, el escolta de 34 años desea regresar a las canchas de la Gran Liga. A mediados de julio, organizó una “jornada de exhibición” para mostrarse ante varios representantes de franquicias de la NBA. Victor Oladipo también publicó un mensaje dirigido a las franquicias en busca del aporte de un veterano, un perfil justamente buscado por los Kings.

En las canchas, los minutos de Victor Oladipo son escasos desde su lesión en 2023. Tras dos temporadas en blanco, apareció con los colores del Wisconsin Herd, la franquicia de G-League afiliada a los Bucks, donde promedió 13,5 puntos en 15 partidos.