El Valencia Basket entra en la puja: La pieza de deseo del Real Madrid podría acabar lejos de la capital

El Real Madrid Baloncesto y el Valencia Basket prosiguen apuntalando sus equipos en el mercado de fichajes. Los blancos se encuentran en plena remodelación de la sección. Los taronjas, en una reconstrucción de la plantilla y el staff, en parte por culpa de un conjunto madridista que se llevó a golpe de cláusula al técnico y a uno de sus pesos pesados.

Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket se ven envueltos en una pelea encarnizada en el mercado de fichajes

El Real Madrid Baloncesto lleva tiempo siguiendo a Armoni Brooks en el mercado de fichajes. Ya cuando parecía que haría las maletas en Milán se interesó, pero incluso tras fichar por ASVEL sigue detrás del jugador. La situación económica en el club lionés ha sacudido los cimientos de la entidad y puesto en la rampa de salida a varios integrantes. El escolta americano tenía muchos visos de aterrizar en la capital de España, pero el Valencia Basket tenía algo que decir.

Una de las noticias del día en materia de mercado de fichajes sitúa a Valencia Basket en la pole en la carrera por Armoni Brooks. El prestigioso insider Euroliga Matteo Andreani ha informado que los taronjas habían presentado la mejor oferta por el jugador de ASVEL. Eso sí, tras ello, parece que el Real Madrid Baloncesto reaccionó y puso sobre la mesa un contrato a la altura de la puja. El escolta americano podría ser la guinda del pastel para un equipo con nuevas propuestas ofensivas y defensivas y no quieren que se les escape.

Dos equipos llamados a encontrarse en constante pugna

No es de extrañar que el Real Madrid Baloncesto y el Valencia Basket se encuentren en mitad de una puja por un jugador como Armoni Brooks. La revolución en el conjunto blanco tiene como columna vertebral a Pedro Martínez y su estilo. Los blancos quieren sumarse al llamado basket moderno y ya han tomado varias decisiones en este sentido. Y es que el escolta americano es una tipología muy interesante para esta manera de jugar.

Armoni Brooks will leave Asvel.

Valencia has submitted an offer, as anticipated by @Aralos10.

The offer was significant and close to being finalized, as confirmed to BeBasket, but Real Madrid has now made another bigger offer.



Everything is still open.https://t.co/QyIrZrKXuq — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) August 3, 2026

Valencia Basket y Real Madrid Baloncesto podrían acabar encontrándose en el mercado de fichajes en más de una ocasión en la pugna por jugadores. Si los madridistas se llevaron a Pedro Martínez para realizar una clara apuesta por su estilo, los taronjas hicieron lo mismo con Xavier Albert. La línea continuista en cuanto al modelo de juego es clara y por ello no es de extrañar que vean de su agrado perfiles similares, como es el caso de Armoni Brooks.