Una multitud humana se abalanzó de repente sobre él. Desmond Bane tuvo que esperar algunos segundos en el suelo antes de ser “liberado” por sus compañeros de juego. Locos de alegría, estos querían celebrar como se debe la salvación ofrecida por el escolta en este partido ante los Blazers.

Un primer buzzer beater en su carrera

“Era difícil de asimilar realmente, hasta que todo empezó a ralentizarse un poco en mi cabeza. El final del partido fue muy ajustado, fue intenso, y realmente necesitábamos esa canasta”, describe el héroe de la noche del lado del Magic, a quien le tomó tiempo comprender que acababa de convertir su primer “buzzer beater” en su carrera.

Quedaban dos segundos por jugar y ambos equipos estaban empatados cuando se efectuó el saque. El sistema había sido diseñado para Paolo Banchero, muy acertado en este partido (28 puntos con 10/18 en tiros). Pero también autor de varios errores en el final (tiros libres, falta) que podrían haber sido fatales.

DESMOND BANE GAME-WINNING TRIPLE FOR ORLANDO 🤯🤯🤯



🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨

Everyone Gets 24 pic.twitter.com/KVpehbAEIN — NBA (@NBA) November 11, 2025

Bien marcado por Deni Avdija, el líder del Magic no pudo ser servido. Entonces Desmond Bane se benefició de una pantalla de Wendell Carter Jr. para liberarse, dar un bote y elevarse por encima de los brazos de Toumani Camara para convertir un “fadeaway” muy complicado sobre la bocina.

“Probablemente el mejor tiro ganador que he visto aquí en el Kia Center”, suelta Paolo Banchero, estimando que su compañero le “salvó el pellejo”. “Es un jugador inmenso. Se mantuvo concentrado todo el partido. Coach (Jamahl Mosley) montó una buena jugada, con varias opciones, encontramos a Desmond y la convirtió”.

Un tiro que puede relanzar su temporada

Y esto, mientras que Desmond Bane iba camino de abandonar la escena con una mala nota en triples, como viene ocurriendo desde el inicio de temporada. El escolta había fallado sus otros cinco intentos detrás del arco previamente, alimentando un triste porcentaje de acierto desde la reanudación del 29%. Muy lejos de su casi 41% en su carrera.

Con este tiro, según Basketball-Reference, el ex miembro de los Grizzlies se convirtió en solo el cuarto jugador en la historia del Magic en anotar una canasta de 3 puntos ganadora sobre la bocina, uniéndose a Cole Anthony (2021), Jameer Nelson (2011) y Hedo Turkoglu (2008). El tipo de tiro susceptible de (re)lanzar una temporada.

“Quiero participar en la victoria. Momentos como el de esta noche realmente ayudan a sentirse cómodo en una nueva situación”, suelta. “Esto une a los equipos. Necesitas estos momentos a lo largo de la temporada. Los partidos ajustados que ganas, los que pierdes… Todo cuenta y conduce a algo más grande a largo plazo”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado originalmente por nuestro socio Basket USA.